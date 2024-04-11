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Dünya

Bölgede tansiyon yüksek: Lufthansa 'Tahran'a uçuşlarını durdurdu

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı uçuşları güvenlik gerekçesiyle durdurma kararını, 13 Nisan'a kadar uzattığını bildirdi.

12:10 - 11/04/2024 Perşembe
AA
Lufthansa
Lufthansa

Lufthansa şirketi, dün, bugünkü Tahran uçuşlarını güvenlik sebebiyle durdurduğunu açıklamıştı.

Lufthansa basın ofisinden yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut durum sebebiyle Tahran'a yapılacak uçuşların, 13 Nisan Cumartesi de dahil olmak kaydıyla askıya alındığını ifade etti.

Açıklamada, bu kararın
bölgedeki mevcut durum
nedeniyle verildiği belirtildi.




#Almanya
#hava yolu şirketi
#Lufthansa
#Tahran
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