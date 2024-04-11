Bölgede tansiyon yüksek: Lufthansa 'Tahran'a uçuşlarını durdurdu

Lufthansa şirketi, dün, bugünkü Tahran uçuşlarını güvenlik sebebiyle durdurduğunu açıklamıştı.
Lufthansa basın ofisinden yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut durum sebebiyle Tahran'a yapılacak uçuşların, 13 Nisan Cumartesi de dahil olmak kaydıyla askıya alındığını ifade etti.
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını F-35 savaş uçakları ile vurdu. 6 füzenin isabet ettiği bina yerle bir oldu. Saldırıda Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi'nin de aralarında olduğu 7 kişi öldü. Generallerin Lübnan, Suriye ve Filistin'deki silahlı gruplardan sorumlu olduğu öne sürüldü. İran misilleme yapılacağını duyurdu.
İsrail'in geçen hafta başında Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırı sonrası misilleme ihtimaline karşı, İsrail ve ABD'nin bölgedeki askeri ve diplomatik temsilcilikleri tam alarm durumuna geçirildi. ABD basını, İran'ın İsrail topraklarında bir saldırı planladığını yazarken, İsrail bölgedeki 28 temsilciliğinin faaliyetlerini dondurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefonda görüştü. Blinken görüşmede, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, İran ile onun bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında oldukları mesajını verdi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in Gazze’de aynı zamanda bir enformasyon savaşı yaşandığı ve bu savaş aracılığıyla gerçeklerin gizlendiğini söylemesi dikkate değer. Guterres’e göre, İsrail olan bitenle ilgili sorumlulukları başkasına aktarmaya çalışmakta ve enformasyon ortamını zehirlemektedir. Öyle ki İsrail, Gazze ve Filistin halkına yönelik dayanışmayı kırmak ve kendi eylemlerine meşruiyet atfetmek için hibrit savaşın gereği olarak bütün medya ve iletişim kaynaklarını kullanmakta
Terör devleti İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri İsmail Haniye'nin üç oğlu ve bazı akrabaları hayatını kaybetti. Şehadet haberlerini Katar Hastanesi'ndeki yaralı Filistinlileri ziyaret ettiği sırada alan Haniye, "Ailemin 60'a yakın ferdi tüm Filistin halkı gibi şehit oldu ve aralarında hiçbir fark yok. Üç oğlumun ve bazı torunlarımın şehadetiyle bizlere bahşettiği bu şereften dolayı Allah'a şükrediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haniye ile telefonda görüşüp başsağlığı diledi.