Bombalar altında hayata tutunuyorlar

Haftalardır Lübnan'ın dört bir yanını yangın yerine çeviren İsrail, 800’den fazla çocuğun ağır yaralanmasına neden oldu. Tıpkı Gazze’de olduğu gibi pek çok çocuk da sakat kaldı. İsrail’in saldırıları nedeniyle güneyde Sur, Sayda ve Nebatiye, kuzeyde Bekaa ve Baalbek ile Beyrut’un Dahiye bölgesinde yaralanan onlarca çocuk, başkentteki hastanelere yerleştiriliyor. Yaralıların akın akın getirildiği hastanelerde çok yakında kapasitenin de aşılacağı ifade ediliyor. İsrail’in güneydeki hastane ve ambulansları hedef alması nedeniyle en güvenli noktanın Beyrut olacağı düşünülüyor. Doktorlar tanık oldukları onlarca hastanın kendilerine iç savaş ve 2006’daki İsrail ile olan çatışmaları anımsattığını söyleyerek, şu anki mevcut durumun eski savaşlardan daha zor ve tehlikeli olduğunu vurguluyor, o dönemlerde bile hiç bu kadar fazla çocuk ve bebeğin yaralandığını görmediklerini dile getiriyor.





2 SAAT ENKAZDA KALDI

Başkent Beyrut’taki hastanelere kaldırılan minicik bedenler acı içinde ne olduğunu anlamadan yaşam mücadelesi veriyor. Onlardan biri henüz 8 aylık olan Muhammed. Bekaa’daki evlerine düşen bombalar nedeniyle ağır yaralanan Muhammed bebek, kısacık ömründe yaşadığı o travmanın şokunu atlatamıyor. Yaklaşık 2 saat boyunca kaldığı enkazdan kurtarılarak Beyrut’a getirilen Muhammed bebek, tedavi gördüğü hastanede yaralarının iyileşmesini beklerken şok nedeniyle ağlayamıyor. Anne ve babası bebeklerinin acı içinde kıvrandığını izlerken gözyaşlarını tutamıyor.





OYUN OYNARKEN VURDULAR

Saldırılardan dolayı vücudu ağır şekilde yanan 2 yaşındaki İvana da yanık biriminde tedavi görüyor. 2 yaşındaki İvana ve ablası Lina, Sur’a düzenlenen saldırılarda ağır yaralandı. Minik bedeniyle yaşama tutunması mucize olarak değerlendirilen İvana da acıları nedeniyle ağlayamıyor. İvana, 14 Ekim günü ablasıyla evlerinin önünde her şeyden habersiz oyun oynarken İsrail’in saldırısına hedef oldu. İvana ve Lina’nın babası Muhammed, bulundukları bölgenin güvenli olmadığını düşünerek bir miktar para ve eşyayı arabalarına yüklemiş, göç etmek için hazırlıklarını sürdürüyordu. Katliam işte tam da o anlarda gerçekleşti. Savaş uçakları İvana ve ablasının bulunduğu bölgeyi vurdu. Saldırı nedeniyle hem İvana hem de 7 yaşındaki Lina ağır yaralandı. İki küçük kardeşin bedenlerinde birinci derece yanıklar oluştu.





KURTULMASI MUCİZE

Vücudunda neredeyse yanmayan hiçbir yer kalmayan İvana’yı gören doktorlar, ilk etapta onun çok fazla yaşayamayacağını ifade etse de minik bebek, tüm acılarına rağmen hayata tutunmayı başardı. Doktorların tedavileri devam ederken İvana, anne ve babasının şefkatli kucağında acılarının dinmesini bekliyor. Yaşadığı travma ve acılar nedeniyle ağlamakta dahi zorluk yaşayan minik bebeğin iyileşme sürecinin de uzun zaman alacağı belirtiliyor.





FÜZELER düşerken uçaklar havalandı

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları artarak devam ediyor. Hizbullah’ın finans sistemini çökerteceklerini duyuran İsrail ordusu, örgütün kurduğu Karzu’l Hasen Derneği (faizsiz sistem) ile bağlantılı banka şubeleri ve ATM’leri hedef aldı. Beyrut’a 10’dan fazla saldırı gerçekleşti. Bu saldırılarda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail'in hava saldırıları sırasında Beyrut havalimanından yolcu uçaklarının havalandığı anları gösteren görüntüler ise hafızalara kazındı. Dün akşam da Beyrut'ta daha önce hiç vurmadığı bölgeleri hedef alan işgal ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da ise 1 araca suikast saldırısı düzenledi. Araçta bulunan 2 kişinin öldüğü belirtildi.





İsrail, Lübnan'ın kontrolünü istiyor

İşgalci güç İsrail'in Lübnan'da bir ateşkes karşılığı neredeyse ülkenin tamamının kontrolünü ele almak istediği ortaya çıktı. Amerika merkezli Axios internet sitesi, Amerikalı ve İsrailli yetkililere atıfta bulunarak, İsrail'in geçen hafta ABD'ye Lübnan'daki savaşı sona erdirmek için diplomatik bir çözüme ulaşma koşullarına ilişkin ilkeler belgesini sunduğunu bildirdi. Belgeye göre İsrail ordusunun "Hizbullah'ın yeniden silahlanmamasını" sağlaması gerekçesiyle Lübnan topraklarında "aktif zorlayıcı" müdahalede bulunmasına imkan sağlanması ve İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasında denetleme faaliyeti gösterme özgürlüğü verilmesini öngörüyor. İsrail'in bu taleplerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesin denetlenmesini öngören 1701 sayılı kararının içini boşaltma ve Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteren BM Barış Gücü UNIFIL'in misyonunu sona erdirme çabası olduğu değerlendirildi. İsrailli bir yetkili ise amaçlarının 1701 sayılı kararın uygulanmasını zorlamak olduğunu savundu. İşgalci gücün sözde ateşkes teklifinin Lübnan'ı doğrudan kontrol hedefinin açık bir göstergesi olduğu kaydedildi.



















