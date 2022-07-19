Dünya Boris Johnson savaş uçağı kullandı Görüntüler büyük ses getirdi
AVRUPA

Boris Johnson savaş uçağı kullandı: Görüntüler büyük ses getirdi

Parlamentoda üst üste gelen istifalarla birlikte siyasi krize sürüklenen İngiltere’de koltuğunu bırakmaya hazırlanan Başbakan Boris Johnson savaş uçağı kullandı. Havadan yakıt ikmalini de videoya aldı. O anların görüntüsü ve pilot kıyafetiyle çekilen fotoğrafları ülkede gündem oldu. İngiliz basını ise Johnson'ı alaycı bir şekilde Top Gun filmiyle beyaz perdeye dönen Amerikalı aktör Tom Cruise'a benzetti.

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Boris Johnson savaş uçağı kullandı: Görüntüler büyük ses getirdi
Johnson'ın savaş uçağı uçurduğu anlar sosyal medyada viral oldu.

Ülkede patlak veren siyasi krizle birlikte koltuğunu bırakmak zorunda kalan ve Muhafazakâr Parti başkanlığından istifa eden Boris Johnson İngiltere'nin bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

Görünen o ki Johnson görevdeki son günlerinin tadını çıkarıyor. Zira 'topal ördek' konumundaki Johnson İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) Eurofighter Typhoon savaş uçağında yardımcı pilot olarak uçtu.

Görevde sadece yedi haftası kalan İngiliz Başbakan bir süreliğine 75 milyon sterlin değerindeki savaş uçağını kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson savaş uçağı kullandı
OYNAT 00:25
İngiltere Başbakanı Boris Johnson savaş uçağı kullandı
Koltuğu bırakmaya hazırlanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, savaş uçağı kullandı. Pilot kıyafetiyle çekilen görüntüleri ülkede büyük ses getirdi. Parlamentoda üst üste gelen istifalarla birlikte siyasi krize sürüklenen İngiltere'de Başbakan Boris Johnson istifa etmek zorunda kalmıştı. Görevden ayrılmaya hazırlanan Johnson savaş uçağı uçurdu.


'MERAK ETME UÇAĞI BOZAMAZSIN'

O anları 'Bir süre sonra pilot bana: 'kullanmak ister misin' diye sordu. Ben de 'Emin misin? Çok pahalı görünüyor. Sanırım sadece 148 tanesine sahibiz' dedim. O da bana 'merak etme bozamazsın' dedi' sözleri ile anlattı.

Bunun üzerine kontrolü devraldığını belirten Johnson bir kaç hamle sonrası bilincini kaybettiğini söyledi ve bu durumu ti'ye alarak 'Bilincim geri geldiğinde denizin gittikçe yaklaştığını görebiliyordum' dedi.

İngiltere Başbakanı yaşadığı deneyimi ziyaret ettiği Farnborough Havacılık Fuarı'nda anlattı. Başbakan, pilot koltuğunda bazı manevralar yapmasına izin verildiğini söyledi.

Johnson fuarda yaptığı konuşmada başbakanlık koltuğunu da kokpite benzeterek görevini diğer başbakana sorunsuz bir şekilde devretme sözü verdi.

'BU HARİKA ÇİFT MOTOR KÜKREMEYE DEVAM EDECEK'

Johnson, ''Kokpitte geçirilen 3 mutlu yılın ardından şimdi kontrolü başkasına devreceğim. Kim olacağını bilmiyorum ama Muhafazar Parti'nin bu harika çift motoru kükremeye devam edecek'' dedi.

Farnborough Havacılık Fuarı, Boris Johnson'ın başbakan sıfatıyla katıldığı son etkinlerden biri oldu.

Sonbaharda koltuğunu bırakacak olan Johnson'ın, pilot kıyafetiyle çekilen görüntüleriyse İngiliz basınında çok ses getirdi.

İNGİLİZ BASINI ALAY ETTİ

İngiliz basını Johnson'ı alaycı bir şekilde Top Gun filmiyle beyaz perdeye dönen Amerikalı aktör Tom Cruise'a benzetti.

Boris Johnson'ın bu imajıyla siyaseti sürdürmeye kararlı olduğu mesajını vermeye çalıştığı yorumları yapılıyor.

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Boris Johnson'ın Çankırılı hemşehrileri üzgün: Köyümüzü iyi temsil ediyordu!

Boris Johnson'ın yerine kim gelecek? İngilizlerin 8 adayı var
FOTOĞRAF 18
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinesinde çok sayıda bakanın ve görevlinin istifa etmesinin ardından görevi bırakmak zorunda kaldı.
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Johnson, istifa açıklamasında yeni başbakan atanana kadar görevinin başında olduğunu söyledi.
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Bu süreçte Muhafazakar Parti içinde yeniden liderlik yarışı için düğmeye basılacak.
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JOHNSON'IN YERİNİ KİM ALABİLİR?<br><br>Şu anda Johnson'ın belirgin bir halefi yok, ancak birkaç potansiyel aday var.<br><br>Adaylarla ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılırken, 8 isim ön plana çıkıyor.
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İLK SIRADA RISHI SUNAK VAR<br><br>Bunlardan ilki, kabineden istifa eden isimler arasında yer alan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak.<br><br>Ancak Sunak'ın popülaritesi son aylarda azalırken, eski maliye bakanı, İngilizleri etkileyen yaşam maliyeti krizine tepki vermekte yavaş olmakla eleştiriliyordu.<br><br>Time dergisine göre, Sağlık Bakanı Sajid Javid'den dakikalar sonra istifa eden Sunak, partisini Johnson'a sadakatten daha öncelikli tuttuğunu iddia edebilir.
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PENNY MORDAUNT<br><br>Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Penny Mordaunt, Johnson'ın yerine geçebileceği konuşulan başka bir favori isim.<br><br>Brexit'in sadık bir destekçisi olan ve Muhafazakarlar arasında popülerliğini sürdüren Mordaunt, Johnson'ı koronavirüs karantinasının ihlali nedeniyle eleştiren isimler arasındaydı.
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SAJID JAVID<br><br>Eski Sağlık Bakanı Sajid Javid, kabine içinde birkaç üst düzey görev üstlendi ve 2019'da parti liderliği için yarıştı.<br><br>Daha önce Johnson'ın Maliye Bakanı olarak görev yapıyordu, ancak en kıdemli yardımcılarından bazılarını görevden almayı reddettikten sonra 2020'de istifa etti.<br><br>Aynı zamanda eski Başbakan Theresa May'in İçişleri Bakanlığı'nı yaptı.
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LIZ TRUSS<br><br>Dışişleri Bakanı Liz Truss, Başbakan Johnson'ın yerine geçebilecek adaylar arasında en ön sıralarda yer alıyor.<br><br>Truss, uzun süredir Muhafazakar Parti'nin gelecekteki potansiyel lideri olarak görülüyor.<br><br>Mevcut rolünde Truss, İngiltere'nin Rusya-Ukrayna savaşına verdiği yanıtta ve Avrupa Birliği ile Brexit sonrası görüşmeleri koordine etmede önde gelen bir figür.
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BEN WALLACE<br><br>Savunma Bakanı Ben Wallace'ın popülaritesinde, Ukrayna'daki çatışmalara yaklaşımı sayesinde son zamanlarda artış yaşandı.<br><br>Wallace, eski liderler David Cameron ve May yönetimlerinde çoğunlukla ilgi odağının dışındaydı.
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JEREMY HUNT<br><br>Eski Sağlık ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Jeremy Hunt, 2019'da Muhafazakar Parti liderliğini Boris Johnson'a kaptırdı.<br><br>Hunt, Brexit referandumunda AB içinde kalma taraftarlarıyla kampanya yürüten merkezdeki Muhafazakar isimlere yakınlığıyla biliniyor.<br><br>Söz konusu isim, Johnson'ın koronavirüs salgınını ve salgın sırasındaki parti skandalını ele alış biçiminin yüksek sesli eleştirmenlerinden biri oldu.<br>
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Johnson'ın koltuğu için adı geçen diğer isimler ise Nadhim Zahawi...
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Bir diğer isim ise Priti Patel...<br><br>
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MUHAFAZAKAR PARTİ YENİ BİR LİDERİ NASIL SEÇİYOR?<br><br><br>BBC'nin haberine göre, Muhafazakar Parti lideri istifa ettiğinde, parti içinde yeni bir seçim yapılıyor. Mevcut kurallara göre, aday olabilmek için 8 Muhafazakar Parti milletvekilinin desteğine ihtiyaç var.<br><br>Tüm adaylar adaylığını ilan ettikten sonra, sadece iki kişi kalan kadar bir dizi oy kullanılacak.<br><br>
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İlk turda adayların yarışta kalabilmeleri için oyların yüzde 5'ini almaları gerekiyor (18 milletvekili)<br>İkinci turda yüzde 10 (36 milletvekili) almaları gerekiyor.<br>Sonraki turlarda ise en az oyu alan aday eleniyor.<br>Son iki milletvekili kaldığında ise sadece milletvekilleri değil, ülke çapındaki tüm Muhafazakar Parti üyeleriyle kazanan belirlenecek.
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YENİ BAŞBAKAN NASIL ATANACAK?<br><br>Muhafazakar Parti lideri olan seçilen kişi, parlamentoda en fazla milletvekiline sahip partinin lideri olacak. Kraliçe bir hükümet kurulmasını isteyecek.<br><br>
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Genel seçimin olması ise şart değil. Bir başbakan istifa ettiğinde direkt olarak genel seçime gidilmiyor. Seçim Ocak 2025'te yapılabilir, ancak yeni başbakan bundan önce erken seçime gitmeyi de tercih edebilir.
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JOHNSON'IN HANGİ YETKİLERİ OLACAK?<br><br>Başbakanlık görevinden resmen ayrılana kadar, Johnson teoride hala aynı yetkilere sahip. Ancak gerçekte, artık herhangi bir radikal yeni politika getirme yetkisine sahip olmayacak.<br><br>
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İngiltere'yi yurtdışında temsil etmeye devam edecek ve kabinede halka açık atamalar veya değişiklikler yapmaya devam edebilecek.
Boris Johnson'ın yerine kim gelecek? İngilizlerin 8 adayı var
İngiltere kabinesinde peş peşe gelen istifa haberlerinin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson da istifa etti. Boris Johnson, yeni bir başbakan gelinceye kadar görevinin başında kalacağını açıkladı. Peki Boris Johnson'ın yerine kim gelecek? İngiliz basınında adı öne 8 isim belli oldu.


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