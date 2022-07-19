Boris Johnson savaş uçağı kullandı: Görüntüler büyük ses getirdi

Ülkede patlak veren siyasi krizle birlikte koltuğunu bırakmak zorunda kalan ve Muhafazakâr Parti başkanlığından istifa eden Boris Johnson İngiltere'nin bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

Görünen o ki Johnson görevdeki son günlerinin tadını çıkarıyor. Zira 'topal ördek' konumundaki Johnson İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) Eurofighter Typhoon savaş uçağında yardımcı pilot olarak uçtu.

Görevde sadece yedi haftası kalan İngiliz Başbakan bir süreliğine 75 milyon sterlin değerindeki savaş uçağını kullandı.

OYNAT 00:25 İngiltere Başbakanı Boris Johnson savaş uçağı kullandı Koltuğu bırakmaya hazırlanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, savaş uçağı kullandı. Pilot kıyafetiyle çekilen görüntüleri ülkede büyük ses getirdi. Parlamentoda üst üste gelen istifalarla birlikte siyasi krize sürüklenen İngiltere'de Başbakan Boris Johnson istifa etmek zorunda kalmıştı. Görevden ayrılmaya hazırlanan Johnson savaş uçağı uçurdu. BiP'te paylaş

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'MERAK ETME UÇAĞI BOZAMAZSIN'

O anları 'Bir süre sonra pilot bana: 'kullanmak ister misin' diye sordu. Ben de 'Emin misin? Çok pahalı görünüyor. Sanırım sadece 148 tanesine sahibiz' dedim. O da bana 'merak etme bozamazsın' dedi' sözleri ile anlattı.

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Bunun üzerine kontrolü devraldığını belirten Johnson bir kaç hamle sonrası bilincini kaybettiğini söyledi ve bu durumu ti'ye alarak 'Bilincim geri geldiğinde denizin gittikçe yaklaştığını görebiliyordum' dedi.

İngiltere Başbakanı yaşadığı deneyimi ziyaret ettiği Farnborough Havacılık Fuarı'nda anlattı. Başbakan, pilot koltuğunda bazı manevralar yapmasına izin verildiğini söyledi.

Johnson fuarda yaptığı konuşmada başbakanlık koltuğunu da kokpite benzeterek görevini diğer başbakana sorunsuz bir şekilde devretme sözü verdi.

'BU HARİKA ÇİFT MOTOR KÜKREMEYE DEVAM EDECEK'

Johnson, ''Kokpitte geçirilen 3 mutlu yılın ardından şimdi kontrolü başkasına devreceğim. Kim olacağını bilmiyorum ama Muhafazar Parti'nin bu harika çift motoru kükremeye devam edecek'' dedi.

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Farnborough Havacılık Fuarı, Boris Johnson'ın başbakan sıfatıyla katıldığı son etkinlerden biri oldu.

Sonbaharda koltuğunu bırakacak olan Johnson'ın, pilot kıyafetiyle çekilen görüntüleriyse İngiliz basınında çok ses getirdi.

İNGİLİZ BASINI ALAY ETTİ

İngiliz basını Johnson'ı alaycı bir şekilde Top Gun filmiyle beyaz perdeye dönen Amerikalı aktör Tom Cruise'a benzetti.

Boris Johnson'ın bu imajıyla siyaseti sürdürmeye kararlı olduğu mesajını vermeye çalıştığı yorumları yapılıyor.

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