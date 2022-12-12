Borrell: Erdoğan-Putin işbirliği endişe verici

Alman Funke Media Group ve T-Online'ın haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'na Putin ile Erdoğan arasındaki ilişkilerden duyduğu endişeye de yer verdiği bir mektup gönderdi.
"YAKIN ORTAKLIK SÜRDÜRMESİ RAHATSIZ EDİCİ"
Mektupta, Türkiye ve Rusya arasında derinleşen ekonomik bağların Moskova'nın yaptırımları atlatmasına katkı sunabileceğinden dolayı "büyük bir endişe kaynağı" olduğunu kaydeden Borrell, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşa ve Batı'nın Moskova'ya yönelik sert yaptırımlarına rağmen Rusya'yla çok yakın ortaklık sürdürmesinin "rahatsız edici" olduğunu belirtti. Türkiye'nin yaptırımlara dahil olmamasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.
- AB ve Türkiye arasında hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen "çift amaçlı" malları da kapsayan ürünlerin serbest dolaşımını garanti eden Gümrük Birliği kurulduğuna dikkat çeken Borrell, Türkiye'nin Rusya'ya bu ürünlerle ilgili herhangi bir "geçici çözüm" önermemesinin önemli olduğunun altını çizdi.