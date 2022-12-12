Borrell: Erdoğan-Putin işbirliği endişe verici

Alman Funke Media Group ve T-Online'ın haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'na Putin ile Erdoğan arasındaki ilişkilerden duyduğu endişeye de yer verdiği bir mektup gönderdi.

"YAKIN ORTAKLIK SÜRDÜRMESİ RAHATSIZ EDİCİ"

Mektupta, Türkiye ve Rusya arasında derinleşen ekonomik bağların Moskova'nın yaptırımları atlatmasına katkı sunabileceğinden dolayı "büyük bir endişe kaynağı" olduğunu kaydeden Borrell, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşa ve Batı'nın Moskova'ya yönelik sert yaptırımlarına rağmen Rusya'yla çok yakın ortaklık sürdürmesinin "rahatsız edici" olduğunu belirtti. Türkiye'nin yaptırımlara dahil olmamasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.