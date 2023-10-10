Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Avusturya Başbakanı Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin Devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine değinerek ''Her türlü arabuluculuğa hazırız'' demişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçtiğimiz dönemde, "1967 sınırları içerisinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada "Bugün Putin ile görüşeceğim. Ateşe benzin dökülmemeli. Tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyorum" diye konuştu.