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Dünya

Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı

Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asılarak, geleneksel köprü atlayışı gerçekleştirildi.

20:58 . 10/10/2023 Salı
AA
Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asılarak, geleneksel köprü atlayışı gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden tarihi Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asılarak, geleneksel köprü atlayışı gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da "Mostari Dalış Kulübü" tarafından Mostar Köprüsü'ne Filistin bayrağı asıldı ve atlayış gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Filistin halkına destek için Filistin bayrağı asıldığı belirtildi.

Açıklamada, geleneksel köprü atlayışının da gerçekleştirildiğine yer verilerek, bunun, çatışmaların ve masum sivillerin acılarının durdurulması için çaba gösterilmesi gerektiği yönünde tüm dünyaya bir tür mesaj olduğu belirtildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin-İsrail gerilimiyle ilgili kritik bir adım daha: Bugün Putin ile görüşeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin-İsrail gerilimiyle ilgili kritik bir adım daha: Bugün Putin ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Avusturya Başbakanı Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin Devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine değinerek ''Her türlü arabuluculuğa hazırız'' demişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçtiğimiz dönemde, "1967 sınırları içerisinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada "Bugün Putin ile görüşeceğim. Ateşe benzin dökülmemeli. Tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyorum" diye konuştu.


#Bosna Hersek
#Filistin
#Mostar
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