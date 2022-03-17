Dünya Bosna Hersekten Rus büyükelçinin Sonunuz Ukraynaya benzer tehdidine tepki Bu toprak bütünlüğümüze saldırıdır
AVRUPA

Bosna Hersek'ten Rus büyükelçinin 'Sonunuz Ukrayna'ya benzer' tehdidine tepki: Bu toprak bütünlüğümüze saldırıdır

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Rusya’nın Saraybosna Büyükelçisi Igor Kalabuhov, Bosna Hersek'i hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Kalakov'un "NATO'ya girmek isterseniz sonunuz Ukrayna'ya benzer" sözlerine yanıt veren Dzaferovic, "Ukrayna örneğini vermesi Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne saldırı" dedi.

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Haber Merkezi AA
Bosna Hersekten Rus büyükelçinin Sonunuz Ukraynaya benzer tehdidine tepki: Bu toprak bütünlüğümüze saldırıdır
Sefik Dzaferovic

Rusya’nın Saraybosna Büyükelçisi Igor Kalabuhov, Bosna Hersek'e yönelik tehditlerde bulunarak, "Eğer NATO’ya girmeye karar verirseniz sonunuz Ukrayna’ya benzer." dedi.

  • Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Kalabuhov'un konuşmasında Ukrayna örneğini vermesini, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne saldırı" olarak değerlendirdi.

Rusya’nın Saraybosna Büyükelçisinden Bosna Hersek’e tehdit: NATO'ya girmek isterseniz sonunuz Ukrayna'ya benzer
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Rusya’nın Saraybosna Büyükelçisinden Bosna Hersek’e tehdit: NATO'ya girmek isterseniz sonunuz Ukrayna'ya benzer

Dzaferovic, "Bosna Hersek, anayasa ve kanunlar çerçevesinde geleceğiyle ilgili kararları kendisinin vereceği, vatandaşlarının talep ve çıkarları hususunda hareket eden egemen bir ülkedir. Başkalarının çıkarlarına göre hakaret etmeyiz ve Rusya, Bosna'nın geleceği hakkında kendine vazife çıkarma hakkına sahip değil." dedi.

Bosna Hersek’in bugüne kadar verdiği gerek Avrupa Atlantik yolu gerekse NATO üyeliği başvuru sürecini kendi kurumlarının kararıyla olduğunu belirten Dzaferovic, "Bunu demokratik prosedür ve temeller üzerine izlemekteyiz. Bu şekilde de kalacak. Bosna Hersek, Rusya Büyükelçiliği tarafından yöneltilmiyor.” şeklinde konuştu.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Rusya Büyükelçisi Kalabuhov'un açıklamalarını "kabul edilemez" şeklinde değerlendirdi.

Komsic, Kalabuhov'un, Rusya'nın saldırganlığını sürdürdüğü Ukrayna örneğini aktardığı mesajının tek bir anlam içerdiğini ve bunun Bosna Hersek için "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

ABD'nin Bosna Hersek Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada da "Kalabuhov'un son tehditleri, sorumsuzca ve kabul edilemez. NATO ile egemen ülkeler arasındaki düzenlemelere üçüncü taraflar karar veremez. Bosna Hersek'i Avrupa-Atlantik topluluğuna katılmak için gerekli adımları atma konusunda desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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