Böyle vicdansızlık görülmedi: 8 çocuklu anne zincire bağlı şekilde bulundu.

Sosyal ağ platformu Douyin'de paylaşılan video, bir adamın zincire bağlanmış kadını ziyaret edip yaşam koşullarını sormasıyla gündem oldu.
Cuma günü yayımlanan görüntülerde kadının çocukları vlogcuya her gün annelerine yemek getirdiklerini ifade ediyor.
Boynunda zincirle yaşıyor
Video daha sonra anneyi boynunda demir bir zincirle köhne, kapısız bir barakanın köşesine büzülmüş halde gösteriyor. Soğuk kış şartlarına rağmen kadının üzerinde montu yok.
Video çeken kişi ona bir mont getirdikten sonra bir adam kameraya dönüp bildirildiği kadarıyla "Bu kadına bu soğukta neler çektiriyorlar... Merhamet nerede?" diye soruyor.
'Bu kadını insan yerine koyuyor musunuz?'
Çinli vatandaşlar yetkililerin kadına yardım etmesini isteyince söz konusu video gündem haline geldi.
Birçok kişi ülkenin doğusunda bulunan Jiangsu eyaletindeki Xuzhou'da yaşayan kadının 8 çocuğunu hangi koşullar altında doğurduğunu sorguladı.
Bir sosyal medya kullanıcısı videoya "Bu kadını insan yerine koyuyor musunuz?" diyerek tepki gösterdi.
Bir diğeriyse "Kendi evinde hapsedilip çocuk sahibi olmak yerine bu kadının hastanede tedavi görmesi gerekiyor" dedi.
Yerel yetkililer görüntüler üzerine harekete geçti ve soyadı Yang olan kadının Feng County'ye bağlı Huankou kasabasından olduğunu tespit etti.
Yetkililer Yang'a bir akıl hastalığı teşhisi konduğunu ve soyadı Dong olarak verilen kocasıyla 1998'de evlendiğini söyledi.
- Alınan bilgilere göre Dong'un ailesi yetkililere Yang'ın sık sık şiddetli patlamalar yaşadığını söyledi.
- Yetkililerin pazar günü yaptığı ikinci bir açıklamada şu anda kadının kocasının araştırıldığı aktarıldı.
- Yerel basında çıkan haberlere göre açıklamada "Dong'un yasaları çiğnediğinden şüpheleniliyor. Kamu güvenliği yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı" ifadelerine yer verildi.