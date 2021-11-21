Afrika'da açlık Avrupa'da ailesizlik çocukları vuruyor

Yetim Vakfı tarafından hazırlanan Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu 2021, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde açıklandı. 173 ülkenin çocuk hakları açısından incelendiği raporu Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz açıkladı. Yılmaz, “Ortadoğu, Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Uzakdoğu ve Latin Amerika’da savaşlar, insan eliyle gerçekleşen felaketler, yoksulluk ve hastalıklar çocukları hayatlarının baharında en ağır koşullarla yüz yüze bırakıyor” diye konuştu.

Murat Yılmaz

2 ÇOCUKTAN BİRİ AİLESİZ

Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya gibi coğrafyalarda aile kurumunun neredeyse kaybolması ile birlikte her 2 çocuktan birinin baba ya da anne figürü olmaksızın sosyal yetimler olarak büyümek zorunda olduğunun altını çizen Yılmaz, bugün karşı karşıya olduğumuz tablonun daha etkili, planlı ve programlı bir faaliyet takvimi hazırlama mecburiyetini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

1 MİLYAR ÇOCUK YETİM

Ortalama bir milyar yetim, öksüz, terk edilmiş veya sosyal yetimle aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. Bu neredeyse 2,5 milyara varan dünya çocuk nüfusunun yüzde 40’ına tekabül ediyor. Her sene 2,5 milyon çocuk kaçırılarak satılıyor. Dünya üzerinde oyun ve eğitim çağlarında cephelere sürülen 300 bin aktif çocuk asker bulunuyor. Başta Doğu Türkistan, Suriye, Filistin, Arakan, Yemen, Afganistan, Keşmir, Somali uyruklu milyonlarca çocuk, mülteci ya da çocuk kamplarında yaşıyor. Her gün açlık ve yoksulluğa bağlı nedenlerle 22 bin çocuk hayatını kaybediyor.

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160 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ