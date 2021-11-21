Dünya Afrikada açlık Avrupada ailesizlik çocukları vuruyor
AFRİKA

Afrika'da açlık Avrupa'da ailesizlik çocukları vuruyor

Yetim Vakfı’nın hazırladığı Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu’na göre; 2,5 milyar dünya çocuk nüfusunun 1 milyarı yetim ya da öksüz. Her sene 2,5 milyon çocuk kaçırılarak satılıyor, 300 bin çocuk aktif asker, 160 bin çocuk işçi. Her gün 22 bin çocuk açlık ve yoksulluk nedeniyle hayatını kaybediyor.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Afrikada açlık Avrupada ailesizlik çocukları vuruyor
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Yetim Vakfı tarafından hazırlanan Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu 2021, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde açıklandı. 173 ülkenin çocuk hakları açısından incelendiği raporu Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz açıkladı. Yılmaz, “Ortadoğu, Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Uzakdoğu ve Latin Amerika’da savaşlar, insan eliyle gerçekleşen felaketler, yoksulluk ve hastalıklar çocukları hayatlarının baharında en ağır koşullarla yüz yüze bırakıyor” diye konuştu.

Murat Yılmaz
Murat Yılmaz

2 ÇOCUKTAN BİRİ AİLESİZ

  • Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya gibi coğrafyalarda aile kurumunun neredeyse kaybolması ile birlikte her 2 çocuktan birinin baba ya da anne figürü olmaksızın sosyal yetimler olarak büyümek zorunda olduğunun altını çizen Yılmaz, bugün karşı karşıya olduğumuz tablonun daha etkili, planlı ve programlı bir faaliyet takvimi hazırlama mecburiyetini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

1 MİLYAR ÇOCUK YETİM

Ortalama bir milyar yetim, öksüz, terk edilmiş veya sosyal yetimle aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. Bu neredeyse 2,5 milyara varan dünya çocuk nüfusunun yüzde 40’ına tekabül ediyor. Her sene 2,5 milyon çocuk kaçırılarak satılıyor. Dünya üzerinde oyun ve eğitim çağlarında cephelere sürülen 300 bin aktif çocuk asker bulunuyor. Başta Doğu Türkistan, Suriye, Filistin, Arakan, Yemen, Afganistan, Keşmir, Somali uyruklu milyonlarca çocuk, mülteci ya da çocuk kamplarında yaşıyor. Her gün açlık ve yoksulluğa bağlı nedenlerle 22 bin çocuk hayatını kaybediyor.

160 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ

  • Senede 4 milyon kişi insan kaçakçılığının konusu olurken bunun 2,5 milyonunu çocuklar oluşturuyor. Dünyada 160 milyon çocuk işçi bulunuyor. 1987 ve 2007 yılları arasında 1 milyon çocuk organ nakli için kaçırıldı. Sadece Hindistan’da 300 bini aşkın dilenen çocuk var. Bazı çocukların uzuvlarına zarar verilerek dilenciliğe mecbur bırakılıyor. OECD rakamlarına göre dünya üzerinde 1,2 milyar kişi engelli ve bunların 120 milyondan fazlası çocuk.
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