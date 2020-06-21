Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Brezilya salgında merkez üssü oldu
ASYA

Brezilya salgında merkez üssü oldu

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya’da Kovid-19 vakaları 1 milyonu aştı. Günlük vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı. Brezilya lideri Bolsonaro ise salgını hafife alan tavrını sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

GÜNLÜK EN YÜKSEK VAKA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya’da virüs görülenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, virüs bulaşanların sayısı 54 bin 771 artarak 1 milyon 32 bin 913’e yükseldi. Bu rakam salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Daha önce ABD 24 Nisan 2020 tarihinde 39 bin 72 yeni koronavirüs vakası bildirmişti.

SALGININ MERKEZ ÜSSÜ

Brezilya’da Kovid-19 nedeniyle 1206 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı ise 48 bin 954’e çıktı. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 211 bin 658 vaka ve 12 bin 232 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika’da “salgının merkez üssü” olarak nitelendiriliyor.

Tedbir alan valileri suçladı

  • Aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise salgını ciddiye almayan açıklamalarını sürdürüyor. Bolsonaro, bazı eyaletlerde ve kentlerde yürürlükte olan sosyal mesafe tedbirlerini eleştirerek eyalet valilerinin aldıkları kararları “suç” olarak nitelendirdi. Bolsonaro, vali ve belediye başkanlarına ekonomiye düzenli bir geri dönüş yapılması için çağrıda bulunurken, “Brezilya artık evde kalmaya dayanamıyor” ifadelerini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) de eleştiren Bolsonaro, ‘dünyadaki en az bilimsel şeyin’ DSÖ olduğunu, çünkü fikirlerinin her zaman değişmekte olduğunu iddia ederek, DSÖ tarafından yasaklanan Klorokin isimli ilacın kullanılması gerektiğini savundu.

Koronavirüs nedeniyle Brezilya'da bin 206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 kişi daha öldü
KORONAVİRÜS
Koronavirüs nedeniyle Brezilya'da bin 206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 kişi daha öldü


Abone Ol Google News
Türkiye büyük atılım yapacak

Türkiye büyük atılım yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​Hedefimize hiç olmadığı kadar yakınız.
Ayasofya sahtekarlıkla müze yapıldı

Ayasofya sahtekarlıkla müze yapıldı

Yusuf Halaçoğlu konuya ilişkin tüm gerçekleri açıkladı.
Cumhurİttifakı sapasağlam

Cumhur
İttifakı sapasağlam

Devlet Bahçeli​: Dağılacak diyenler şimdi ağzını açamıyor.
"Kamu hizmeti<br>yerine şovu seçtiniz"

"Kamu hizmeti
yerine şovu seçtiniz"

​Trump, New York Güney Bölge Başsavcısı Berman'ı görevden aldı.
Savaş ilanıdır

Savaş ilanıdır

Libya Ordusu, Sisi'nin açıklamalarına yanıt verdi.
Beşiktaş 'fişek' gibi

Beşiktaş 'fişek' gibi

​Siyah-beyazlılar, Denizli deplasmanında farklı kazandı.

Havai fişek saçmalığı

Havai fişek saçmalığı

Maçı izleyenler ekran başında çıldırdı.
Dört ilde tablo <br>değişmeye başladı

Dört ilde tablo
değişmeye başladı

Vaka sayılarının artışı ile dikkat çekmişlerdi.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Koronavirüs nedeniyle vefat eden sayısı 22, vaka sayısı 1248.
TMM yani tamam

TMM yani tamam

Erdoğan: Bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir.
Risk ortadan <br>kalkmış değil

Risk ortadan
kalkmış değil

Bakan Koca, yine uyardı!
Sınav için <br>helikopter kalktı

Sınav için
helikopter kalktı

28 öğrenci için jandarma devreye girdi.
Mazlumların <br>sesi olacağız

Mazlumların
sesi olacağız

Beştepe'den Dünya Mülteciler Günü mesajı.
Taciz<br> iddiasına sert yanıt

Taciz
iddiasına sert yanıt

Belgeler Türkiye'nin haklılığını kanıtladı.
Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Cefakar baba konuştu: Oğlum için her şeyi yaparım.

​Kırk beş Ermenistan askerini öldürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.