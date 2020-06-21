Brezilya salgında merkez üssü oldu

GÜNLÜK EN YÜKSEK VAKA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya’da virüs görülenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, virüs bulaşanların sayısı 54 bin 771 artarak 1 milyon 32 bin 913’e yükseldi. Bu rakam salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Daha önce ABD 24 Nisan 2020 tarihinde 39 bin 72 yeni koronavirüs vakası bildirmişti.

SALGININ MERKEZ ÜSSÜ

Brezilya’da Kovid-19 nedeniyle 1206 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı ise 48 bin 954’e çıktı. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 211 bin 658 vaka ve 12 bin 232 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika’da “salgının merkez üssü” olarak nitelendiriliyor.

Tedbir alan valileri suçladı

Aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise salgını ciddiye almayan açıklamalarını sürdürüyor. Bolsonaro, bazı eyaletlerde ve kentlerde yürürlükte olan sosyal mesafe tedbirlerini eleştirerek eyalet valilerinin aldıkları kararları “suç” olarak nitelendirdi. Bolsonaro, vali ve belediye başkanlarına ekonomiye düzenli bir geri dönüş yapılması için çağrıda bulunurken, “Brezilya artık evde kalmaya dayanamıyor” ifadelerini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) de eleştiren Bolsonaro, ‘dünyadaki en az bilimsel şeyin’ DSÖ olduğunu, çünkü fikirlerinin her zaman değişmekte olduğunu iddia ederek, DSÖ tarafından yasaklanan Klorokin isimli ilacın kullanılması gerektiğini savundu.