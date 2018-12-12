Dünya Brezilyada katedrale silahlı saldırı 4 ölü
AMERİKA

Brezilya'da katedrale silahlı saldırı: 4 ölü

Brezilya'nın Campinas şehrinde yer alan Metropolitan Katedrali'nde bir saldırgan tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Ayin sırasında düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

AA
4 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı pek çok kişi de yaralandı. Fotoğraf: Reuters
4 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı pek çok kişi de yaralandı. Fotoğraf: Reuters

Brezilya'nın güneyinde bir katedrale, ayin sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Polis, Sao Paulo'nun 100 kilometre kuzeyinde yer alan Campinas kentindeki Metropolitan Katedrali'nde silahlı bir erkeğin etrafa ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

  • Olayda birçok kişinin de yaralandığı, saldırganın sonrasında kendisini vurarak yaşamına son verdiği belirtildi. Saldırganın kimliği ve yaşına ilişkin bilgi verilmedi.

Ayin sırasında saldırıya uğrayan insanlar kriz geçirdi.

Campinas Belediye Başkanı Adriano Augusto saldırganın önce oturduğu sıranın arka sırasındakileri vurduğunu, daha sonra farklı yönlere doğru da ateş açtığını, özel olarak birini hedef almadığını belirtti.

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