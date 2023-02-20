Brezilya'da sel ve toprak kayması: Karnaval şenlikleri iptal edildi

Sao Paulo eyalet hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Sao Sebastiao şehrinde 35 kişinin öldüğü ve komşu Ubatuba'da 7 yaşındaki bir kızın öldüğü belirtildi.





Kurtarma ekipleri enkaz altında kaybolan yaralıları ve cesetleri bulmak amacıyla mücadele ederken, şiddetli yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan en sert etkilenen ve şu anda felaket durumunda olan Sao Sebastiao, Ubatuba, Ilhabela ve Bertioga şehirleri Karnaval şenliklerini iptal etti.





AP'nin haberine göre Sao Sebastiao Belediye Başkanı Felipe Augusto yaptığı açıklamada, “Kurtarma ekiplerimiz birkaç yere ulaşmaya çalışıyor. Bu kaotik bir durum" dedi. Daha sonra onlarca kişinin kayıp olduğunu ve heyelan nedeniyle kentte 50 evin yıkıldığını sözlerine ekledi.





Augusto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, su basmış bir sokakta sıraya dizilmiş yerel halk tarafından kurtarılan bir bebek de dahil olmak üzere, şehrinde muhtelif yerlerindeki yaygın yıkımın birkaç videosunu yayınladı.



