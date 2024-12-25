Briket evlerin inşası hızlanıyor

Ülkelerine geri dönen Suriyelilerin geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla briket evler inşa edilecek. Suriye kuzeyinde Türk askerinin çabasıyla güvenli bölgeler oluşturulur oluşturulmaz 600 bin sığınmacı geri dönmüştü. Geçtiğimiz yıl bölgede 338 alanda, taahhüt edilen 108 bin 747 briket evin 100 bin 644’ünün yapımı tamamlandı. Yapılan yeni yerleşimlere toplam 87 bin 911 aile yerleştirildi.

ERDOĞAN’DAN TALİMAT

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, geri kalan 8 bin 103 evin inşa edilmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan talimat verdi. Gönüllü geri dönüşlerde geçici barınmanın sağlanması maksadıyla briket evlerin yapılması talimatı, son kabine toplantısında verildi. Geçici barınma için yapılacak evlerin inşasında sürecin hızlandırılması için sivil toplum kuruluşlarının da sürece destek vereceği öğrenildi.

YENİDEN İNŞADA DESTEK TÜRKİYE’DEN

Esed diktasının yıkılması sonrası Suriye’de emniyet ve asayişin sağlanması başta olmak üzere eğitim, sağlık, tarım, sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetler, ulaştırma ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine maksadıyla pek çok alanda çalışma yapılıyor. Türkiye ise bu çalışmaların desteklenmesi ve koordinasyonun sağlanması noktasında geçiş hükümetiyle önemli bir iş birliği içinde.







