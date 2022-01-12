Dünya Bu helikopterden 4 kişi sağ çıktı
AMERİKA

Bu helikopterden 4 kişi sağ çıktı

ABD'nin Philadelphia kenti yakınlarındaki Drexel bölgesine düşen ambulans helikopterdeki 4 kişinin hafif sıyrıklarla kurtulduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Bu helikopterden 4 kişi sağ çıktı
Bu helikopterden 4 kişi sağ çıktı.

ABD'nin Philadelphia kenti yakınlarındaki Drexel bölgesine düşen ambulans helikopterdeki 4 kişinin hafif sıyrıklarla kurtulduğu bildirildi.

BİR MUCİZE

Pennsylvania'nın Upper Darby Kasabası Polis Müfettişi Timothy Bernhardt, olay yerinde yaptığı basın açıklamasında, kazadan biri bebek 4 kişinin sağ kurtulması karşısında şaşkınlığını "Arkamda gördükleriniz mutlak bir mucize." sözleriyle ifade etti.

Bernhardt, helikopterin parçalanmadan bir kilise duvarı dibine düşebilmesinde, olay yerinde ağaç veya elektrik hattının bulunmamasının da etkili olduğunu söyledi.

TAHRİBAT AZ

Philadelphia'daki Pennstar Medical Hastanesine ait olduğu öğrenilen helikopterin, yoğun nüfusun yaşadığı bölgedeki kilisenin bahçesine çok az tahribatla düştüğü, kuyruğunun da yanı başında bulunduğu kaydedildi.

Helikopterdekilerin, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gelmeden kendi çabalarıyla çıkmayı başardıkları belirtildi.

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