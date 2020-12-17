Bu heykeller Hristiyan alemini kızdırdı

Vatikan’da Hz. İsa’nın doğumunun anlatıldığı sahnede yer alan heykellerin astronata benzetilmesi Hristiyan alemini kızdırdı.

Vatikan’da Hıristiyan aleminin kutladığı 25 Aralık Noel öncesi, geleneksel olarak St Peters Square’e İsa’nın doğuşunun heykellerle anlatıldığı bir sahne kuruldu. Noel Sahne’sinde yer alan ve Hıristiyan aleminin dinsel figürlerini temsil eden heykeller, bu yıl farklı bir bakış açısıyla seçildi. 52 parçalık bir koleksiyonun parçası olan heykeller, astronotlara benzetildiği için eleştirilere neden oldu.

VATİKAN'IN UTANCI

The Catholic Herald gazetesi, Noel Sahnesi için "komik ve bir o kadar da berbat" ifadelerini kullandı. Gazetede yer alan "Vatikan'ın Utanç Verici Sci-Fi Kreşi" başlıklı makalede, Vatikan’ın bu yılki heykel seçimi sert dille eleştirildi.

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