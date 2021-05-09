Bu katil sürüsünü intifada durdurur

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Bahreyn, Sudan ve Fas gibi ülkelerle yaptığı normalleşme anlaşmalarından cesaret alan İsrail, önceki gece Kudüs’te eşine az rastlanır bir alçaklığa imza attı. İşgalci İsrail, 3 ayrı noktada Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Müslümanlara eş zamanlı saldırılarda bulundu.

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GAZ SES BOMLALARI ATTILAR

İşgalciler en alçakça adımı Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’da attı. Kalabalık gruplar halinde Mescid-i Aksa’nın içine giren alçaklar ellerinde silahlar, ayaklarında botlarla Kıble Mescidine daldılar. Kadın çocuk demeden cop ve silah dipçikleri ile yatsı namazını kılan Filistinlileri darp eden işgalciler, onlarca gaz ve ses bombası attılar. Caminin hoparlörlerinden işgalcilere ‘Aksa’yı derhal terk edin’ çağrıları yapıldı.

Muhammed Abu Takiya

DÜNYA İşgalci İsrail güçleri Kudüs'te saldırılarına devam ediyor

GÖZLERİNDEN VURDULAR

Aksa’nın avlusunda da tam bir devlet terörü yaşandı. Yerleşkedeki kubbelere çıkan keskin nişancılar Filistinlilere plastik mermi yağdırdı. Çatışmalar sabah saatlerine kadar devam etti. Aksa’da kontrolü tamamen ele geçiren işgalciler kapıları da kapattı. Saldırılarda 15’i gazeteci olmak üzere 250’ye yakın insan yaralandı. Aksa’da yaşanan dehşeti Yeni Şafak’a anlatan Filistinli gazeteci Rama Yusuf, İsrail askerlerinin Filistinlileri özellikle göz ve başlarından vurduğunu söyledi.

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SAĞLIKÇILAR DA HEDEF OLDU

Kudüs Belediye Başkanı’nın oğlu Ghadi Adnan Ghaith’in de kafasından vurulan isimler arasında yer aldığı aktarıldı. İsraillilerin yaralılara müdahale etmek isteyen sağlık görevlilerine de saldırdığını aktaran Yusuf, kliniklere ses bombasını atıldığını, bir hemşirenin plastik mermi ile gözünden vurulduğunu, Kudüs dışından yardıma gelmek isteyen sağlık görevlilerinin de şehre sokulmadığını vurguladı. Ancak İsrail, Aksa’daki işgalini sadece birkaç saat sürdürebildi. Aksa’nın girişlerine dayanan on binlerce Filistinlinin baskısına dayanamayan işgalciler, kapıları açmak zorunda kaldı. Tekbirlerle avluya giren on binler birlikte sabah namazı kıldı.

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BASKININ PROVASI

Filistinli Gazeteci Muhammed Abu Takiya ise İsrail’in, 10 Mayıs’ta Aksa’ya yapmayı planladığı büyük baskının provasını yaptığını söyledi. İşgalcilerin Filistin halkının tepkisini ölçmek istediğini vurgulayan Takiya, “Siyonistler 2 gün önce Mescid-i Aksa’ya yapılacak büyük baskının hazırlıkları tamamladığını açıkladı. Baskına 2 gün kaldı diye her yere afişler astılar. Bu açıklamanın ardından Filistin’in dört bir yanından binlerce Müslüman, Mescid-i Aksa’yı savunmak için Kudüs’e geldi” dedi.

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GENÇLER NÖBET BAŞLATTI

Takiya şunları kaydetti: “2-3 hafta önce Aksa’da Cuma namazı 5-6 bin kişi ile kılınmıştı. Bu cumada ise tam 100 bin kişi vardı. İsrail bu görüntülerden korktu ve harekete geçti. Hem direnişi kırmak, hem de 10 Mayıs’ta nasıl bir tepki ile karşılaşacağını ölçmek için saldırdı. Filistin halkı mahalle mahalle siyonistlere direndi. Filistinliler tehlike geçene kadar Aksa’da kalma kararı aldı. Korkusuzca direnen gençler yazılı listeler oluşturarak nöbet tutmaya başladı. Filistin halkı sonuna kadar direnmekte kararlı.” El Aksa’dan sonra diğer direniş alanları ise Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah oldu. Kudüs’ün köy ve kasabalarından Cerrah Mahallesine desteğe giden yüzlerce Filistinli’ye engel olmak isteyen İsrail polisi burada da plastik mermi kullandı. Şam Kapısı’nda da kontrol noktalarında, işgalcilere direnen Filistinliler darp edildi.

Roger Waters

İsrail apartheid bir devlettir

Pink Floyd’un solisti Waters işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından zorla evlerinden çıkarılmasını eleştirdi, İsrail’i “Apartheid (ırkçı, ayrımcı) devlet” olarak niteledi. Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken Twitter hesabından, “İsrail bir apartheid devlettir. Şeyh Cerrah’ta yaşanan soykırımsal evden çıkarmalara bakın” başlığıyla görüntülü bir paylaşımda bulundu.

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SEN NASIL HİSSEDERDİN JOE BİDEN?

Görüntüde, Güney Amerika’nın farklı ülkelerinde yaşayan arkadaşlarından mesaj aldığını anlatan Waters, onların kendisine Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah’a gideceklerini söylediğini aktardı. Waters, “İsrail’i her koşulda destekliyorum” şeklinde açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden’a seslenerek, “İnsanların, evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor.” sözleriyle eleştirdi.

UEFA VE FIFA’DAN ÇIKARIN

Ünlü İngiliz solist Waters, “Burası bizim. Ben sekülerim. Evini senden alıyorum. Ne yapacağın umurumda değil. Öl. Hem bu en iyisi olurdu. Yani inanamıyorum. Bu (yaklaşım) beni sinirlendiriyor.” ifadelerini kullandı. İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem’in, birkaç ay önce İsrail’i “Apartheid devlet” olarak ilan ettiğini kaydeden Waters, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, B’Tselem’in izinden gitmesine çok sevindiğini aktardı. Waters, Güney Afrika’nın, apartheid yönetimindeyken kriket müsabakalarından çıkarıldığını hatırlatarak, UEFA ve FIFA’ya İsrail’i müsabakalara almaması çağrısında da bulundu.

Instagram sansürü

Kudüs’te yaşanan İsrail vandallığını sosyal medya üzerinden dünyaya duyurmak isteyen Filistinliler sansürle karşılaştı. Instagram, Filistinlilerin açtığı #El-Aksa etiketini yasakladı. Aynı zamanda direnişe öncülük eden birçok Filistinli aktivistin hesapları da kapatıldı.

Turgut Alp Boyraz

AA ekibi de hedef oldu

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesinde AA Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz ayağından, foto muhabiri Alkharouf sırtından, kameraman Rumeyle ise sağ bacağından yaralandı. Harem-i Şerif’teki olayları takip eden Boyraz, İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vuruldu. İsrail polisinin müdahalesinde AA foto muhabiri Mostafa Alkharouf da sırtına isabet eden plastik mermiyle yaralandı. Olayları görüntüleyen AA kameramanı Feiz Ebu Rumeyle ise İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle sağ bacağından yaralandı.

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Haindir, alçaktır, zalimdir

İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da cemaate saldırmasını protesto etti. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, “Biz diyoruz ki bu İsrail haindir, alçaktır, zalimdir ama siz kalkıp Hollywood filmleri yapıyordunuz, bütün Müslümanları ve insanlığı kandırmaya çalışıyordunuz. Biz her konuştuğumuzda bütün dünya medyasını manipüle ediyordunuz.” dedi.

Şam Kapısı’nda ses bombaları

İsrail polisi Doğu Kudüs’ün Şam Kapısı’nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullandı. Çok sayıda Filistinli Kadir Gecesi münasebetiyle geldikleri Mescid-i Aksa’da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı’nda toplandı. Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail polisi, Şam Kapısı önündeki oturma alanında bulunan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail polisi, daha sonra da Şam Kapısı yakınındaki caddede toplanan Filistinlilere toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.

Ateşle oynama