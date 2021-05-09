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Dünya Bu katil sürüsünü intifada durdurur
ORTADOĞU

Bu katil sürüsünü intifada durdurur

BAE, Mısır gibi Arap ülkeleriyle girdiği ‘normalleşme’ süreci ve İslam dünyasının dağınıklığından cesaret alan İsrail, pervasızca Mescid-i Aksa’ya saldırdı. Kalabalık gruplar halinde Kıble Mescidi’ne dalan işgal polisi yatsı namazını kılan Filistinlileri darp etti. Filistin’den ‘İntifada!’ sesleri yükseldi. Ancak bu zorbalığı durdurmak tüm İslam dünyasının intifadasıyla mümkün.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
​Bu katil sürüsünü intifada durdurur: Filistinde son durum ne? Mescid-i Aksada son durum ne?
İsrail, Kudüs’te eşine az rastlanır bir alçaklığa imza attı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Bahreyn, Sudan ve Fas gibi ülkelerle yaptığı normalleşme anlaşmalarından cesaret alan İsrail, önceki gece Kudüs’te eşine az rastlanır bir alçaklığa imza attı. İşgalci İsrail, 3 ayrı noktada Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Müslümanlara eş zamanlı saldırılarda bulundu.

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GAZ SES BOMLALARI ATTILAR

  • İşgalciler en alçakça adımı Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’da attı. Kalabalık gruplar halinde Mescid-i Aksa’nın içine giren alçaklar ellerinde silahlar, ayaklarında botlarla Kıble Mescidine daldılar. Kadın çocuk demeden cop ve silah dipçikleri ile yatsı namazını kılan Filistinlileri darp eden işgalciler, onlarca gaz ve ses bombası attılar. Caminin hoparlörlerinden işgalcilere ‘Aksa’yı derhal terk edin’ çağrıları yapıldı.

Muhammed Abu Takiya
Muhammed Abu Takiya

İşgalci İsrail güçleri Kudüs'te saldırılarına devam ediyor
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri Kudüs'te saldırılarına devam ediyor

GÖZLERİNDEN VURDULAR

Aksa’nın avlusunda da tam bir devlet terörü yaşandı. Yerleşkedeki kubbelere çıkan keskin nişancılar Filistinlilere plastik mermi yağdırdı. Çatışmalar sabah saatlerine kadar devam etti. Aksa’da kontrolü tamamen ele geçiren işgalciler kapıları da kapattı. Saldırılarda 15’i gazeteci olmak üzere 250’ye yakın insan yaralandı. Aksa’da yaşanan dehşeti Yeni Şafak’a anlatan Filistinli gazeteci Rama Yusuf, İsrail askerlerinin Filistinlileri özellikle göz ve başlarından vurduğunu söyledi.

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SAĞLIKÇILAR DA HEDEF OLDU

  • Kudüs Belediye Başkanı’nın oğlu Ghadi Adnan Ghaith’in de kafasından vurulan isimler arasında yer aldığı aktarıldı. İsraillilerin yaralılara müdahale etmek isteyen sağlık görevlilerine de saldırdığını aktaran Yusuf, kliniklere ses bombasını atıldığını, bir hemşirenin plastik mermi ile gözünden vurulduğunu, Kudüs dışından yardıma gelmek isteyen sağlık görevlilerinin de şehre sokulmadığını vurguladı. Ancak İsrail, Aksa’daki işgalini sadece birkaç saat sürdürebildi. Aksa’nın girişlerine dayanan on binlerce Filistinlinin baskısına dayanamayan işgalciler, kapıları açmak zorunda kaldı. Tekbirlerle avluya giren on binler birlikte sabah namazı kıldı.

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BASKININ PROVASI

Filistinli Gazeteci Muhammed Abu Takiya ise İsrail’in, 10 Mayıs’ta Aksa’ya yapmayı planladığı büyük baskının provasını yaptığını söyledi. İşgalcilerin Filistin halkının tepkisini ölçmek istediğini vurgulayan Takiya, “Siyonistler 2 gün önce Mescid-i Aksa’ya yapılacak büyük baskının hazırlıkları tamamladığını açıkladı. Baskına 2 gün kaldı diye her yere afişler astılar. Bu açıklamanın ardından Filistin’in dört bir yanından binlerce Müslüman, Mescid-i Aksa’yı savunmak için Kudüs’e geldi” dedi.

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GENÇLER NÖBET BAŞLATTI

  • Takiya şunları kaydetti: “2-3 hafta önce Aksa’da Cuma namazı 5-6 bin kişi ile kılınmıştı. Bu cumada ise tam 100 bin kişi vardı. İsrail bu görüntülerden korktu ve harekete geçti. Hem direnişi kırmak, hem de 10 Mayıs’ta nasıl bir tepki ile karşılaşacağını ölçmek için saldırdı. Filistin halkı mahalle mahalle siyonistlere direndi. Filistinliler tehlike geçene kadar Aksa’da kalma kararı aldı. Korkusuzca direnen gençler yazılı listeler oluşturarak nöbet tutmaya başladı. Filistin halkı sonuna kadar direnmekte kararlı.” El Aksa’dan sonra diğer direniş alanları ise Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah oldu. Kudüs’ün köy ve kasabalarından Cerrah Mahallesine desteğe giden yüzlerce Filistinli’ye engel olmak isteyen İsrail polisi burada da plastik mermi kullandı. Şam Kapısı’nda da kontrol noktalarında, işgalcilere direnen Filistinliler darp edildi.

İşgalci İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli bir kadını gözaltına aldı
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İşgalci İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli bir kadını gözaltına aldı
İşgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde Meryem el-Afifi adlı genç kadın işgal güçleri tarafından darp edildikten sonra gözaltına alındı.

Roger Waters
Roger Waters

İsrail apartheid bir devlettir

Pink Floyd’un solisti Waters işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından zorla evlerinden çıkarılmasını eleştirdi, İsrail’i “Apartheid (ırkçı, ayrımcı) devlet” olarak niteledi. Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken Twitter hesabından, “İsrail bir apartheid devlettir. Şeyh Cerrah’ta yaşanan soykırımsal evden çıkarmalara bakın” başlığıyla görüntülü bir paylaşımda bulundu.

İşgalci İsrail polisi Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla saldırıyor
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İşgalci İsrail polisi Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla saldırıyor
İşgalci İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla saldırıyor.

SEN NASIL HİSSEDERDİN JOE BİDEN?

  • Görüntüde, Güney Amerika’nın farklı ülkelerinde yaşayan arkadaşlarından mesaj aldığını anlatan Waters, onların kendisine Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah’a gideceklerini söylediğini aktardı. Waters, “İsrail’i her koşulda destekliyorum” şeklinde açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden’a seslenerek, “İnsanların, evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor.” sözleriyle eleştirdi.

İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya giden otobüsleri durdurdu: Kudüslü gençler kardeşlerini özel araçlarıyla aldı
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İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya giden otobüsleri durdurdu: Kudüslü gençler kardeşlerini özel araçlarıyla aldı
İşgalci İsrail, Filistin'in kuzeyinden Mescidi Aksa'ya giden otobüsleri durdurup geri göndermek istedi. Bunun üzerine Filistinliler otobüslerinden inerek Mescid-i Aksa'ya doğru yürümeye başladı. Kudüslü gençler ise, özel arabalarıyla bölgeye giderek yürüyen Filistinlileri almaya geldiler.

UEFA VE FIFA’DAN ÇIKARIN

Ünlü İngiliz solist Waters, “Burası bizim. Ben sekülerim. Evini senden alıyorum. Ne yapacağın umurumda değil. Öl. Hem bu en iyisi olurdu. Yani inanamıyorum. Bu (yaklaşım) beni sinirlendiriyor.” ifadelerini kullandı. İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem’in, birkaç ay önce İsrail’i “Apartheid devlet” olarak ilan ettiğini kaydeden Waters, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, B’Tselem’in izinden gitmesine çok sevindiğini aktardı. Waters, Güney Afrika’nın, apartheid yönetimindeyken kriket müsabakalarından çıkarıldığını hatırlatarak, UEFA ve FIFA’ya İsrail’i müsabakalara almaması çağrısında da bulundu.

Binlerce Filistinli sabah namazı için yeniden Mescid-i Aksa'ya akın etti
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Binlerce Filistinli sabah namazı için yeniden Mescid-i Aksa'ya akın etti
İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da dün akşam teravih namazı sırasında işgalci İsrail güçlerinin cemaate saldırısı sonucu çıkan olayların ardından binlerce Filistinli, sabah namazı için tekbirler eşliğinde yeniden mescide akın etti.

Instagram sansürü

  • Kudüs’te yaşanan İsrail vandallığını sosyal medya üzerinden dünyaya duyurmak isteyen Filistinliler sansürle karşılaştı. Instagram, Filistinlilerin açtığı #El-Aksa etiketini yasakladı. Aynı zamanda direnişe öncülük eden birçok Filistinli aktivistin hesapları da kapatıldı.

Turgut Alp Boyraz
Turgut Alp Boyraz

AA ekibi de hedef oldu

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesinde AA Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz ayağından, foto muhabiri Alkharouf sırtından, kameraman Rumeyle ise sağ bacağından yaralandı. Harem-i Şerif’teki olayları takip eden Boyraz, İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vuruldu. İsrail polisinin müdahalesinde AA foto muhabiri Mostafa Alkharouf da sırtına isabet eden plastik mermiyle yaralandı. Olayları görüntüleyen AA kameramanı Feiz Ebu Rumeyle ise İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle sağ bacağından yaralandı.

Haindir, alçaktır, zalimdir

  • İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da cemaate saldırmasını protesto etti. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, “Biz diyoruz ki bu İsrail haindir, alçaktır, zalimdir ama siz kalkıp Hollywood filmleri yapıyordunuz, bütün Müslümanları ve insanlığı kandırmaya çalışıyordunuz. Biz her konuştuğumuzda bütün dünya medyasını manipüle ediyordunuz.” dedi.

Şam Kapısı’nda ses bombaları

İsrail polisi Doğu Kudüs’ün Şam Kapısı’nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullandı. Çok sayıda Filistinli Kadir Gecesi münasebetiyle geldikleri Mescid-i Aksa’da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı’nda toplandı. Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail polisi, Şam Kapısı önündeki oturma alanında bulunan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail polisi, daha sonra da Şam Kapısı yakınındaki caddede toplanan Filistinlilere toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.

Ateşle oynama

  • Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya “ateşle oynama” diyerek seslendi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik ihlalleriyle ilgili Hamas’a ait El-Aksa televizyonuna konuştu. Heniyye ,“Netanyahu ateşle oynama. Bu, ne senin ne ordunun ne polisinin ne de bütün olarak İsrail’in kazanabileceği bir avaş değil.” dedi. Yapılan fedakarlıklar ne denli büyük olursa olsun Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı müdafaa edeceklerini kaydeden Heniyye, “Kudüs, yaşanan tüm barbarlığa ve İsrail erörizmine rağmen, Yüzyılın Anlaşması’nı Mescid-i Aksa’daki murabıtların (gönüllü bekçiler) ayaklarıyla parçaladı.” diye konuştu.

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