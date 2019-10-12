Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu milletin her bir ferdi bir mucizedir. Zaman değişir, teknoloji değişir, dünya değişir, milletimizin fedakarlığı, vatan sevgisi, feraseti değişmez. Bu millet eğilmez.” mesajına yer verdi.

Barış Pınarı Operasyonu'na ilişkin CİMER'e ulaşan mesajlar

EVİ VE ARABAYI BAĞIŞLAYALIM

Arabayı bağıışlayalım

Altun, CİMER’e gelen binlerce mesajdan bir kaçını paylaşırken, mesajlarda, bazı vatandaşların ailesiyle Barış Pınarı Harekatı’na katılmak, bazılarının ise evini, arabasını harekat için bağışlamak istediği görüldü. Altun’un, paylaşımında yer verdiği mesajlar şöyle: “Sayın Cumhurbaşkanım, an itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı’nda ben de görev yapmak istiyorum. Epilepsi hastasıyım ama en azından yemekte yardım ederim.”

HAREKATA KATILMAYI TALEP EDİYORUZ

Vatandaşlar harekata katılım talebi geldi.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 33 senedir toprağında yaşamaktayım. Zeytin Dalı Harekatı’nda da yazmıştık, nasip olmadı. Şimdi ise Barış Pınarı Harekatı’nda kahraman ordumuzun bir ferdi olarak vatanımızın güvenliği için ailemle birlikte bu harekata katılmayı talep ediyoruz.”

“Selamun Aleyküm Sayın Cumhurbaşkanım. Devletime maddi destek lazımsa da iki tane evim var, birini bağışlamaya hazırım. Siz hiç mahzun olmayın.”