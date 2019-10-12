Dünya Bu millet eğilmez
BARIŞ PINARI HAREKATI

Bu millet eğilmez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gönderdiği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili destek mesajlarını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu milletin her bir ferdi bir mucizedir. Zaman değişir, teknoloji değişir, dünya değişir, milletimizin fedakarlığı, vatan sevgisi, feraseti değişmez. Bu millet eğilmez.” mesajına yer verdi.

Barış Pınarı Operasyonu'na ilişkin CİMER'e ulaşan mesajlar

EVİ VE ARABAYI BAĞIŞLAYALIM

Arabayı bağıışlayalım

Altun, CİMER’e gelen binlerce mesajdan bir kaçını paylaşırken, mesajlarda, bazı vatandaşların ailesiyle Barış Pınarı Harekatı’na katılmak, bazılarının ise evini, arabasını harekat için bağışlamak istediği görüldü. Altun’un, paylaşımında yer verdiği mesajlar şöyle: “Sayın Cumhurbaşkanım, an itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı’nda ben de görev yapmak istiyorum. Epilepsi hastasıyım ama en azından yemekte yardım ederim.”

HAREKATA KATILMAYI TALEP EDİYORUZ

  • Vatandaşlar harekata katılım talebi geldi.
  • “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 33 senedir toprağında yaşamaktayım. Zeytin Dalı Harekatı’nda da yazmıştık, nasip olmadı. Şimdi ise Barış Pınarı Harekatı’nda kahraman ordumuzun bir ferdi olarak vatanımızın güvenliği için ailemle birlikte bu harekata katılmayı talep ediyoruz.”
  • “Selamun Aleyküm Sayın Cumhurbaşkanım. Devletime maddi destek lazımsa da iki tane evim var, birini bağışlamaya hazırım. Siz hiç mahzun olmayın.”

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a 'yeşil ışık' tepkisi: Teröristleri cehenneme göndermek için acelemiz vardı
DÜNYA
İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a 'yeşil ışık' tepkisi: Teröristleri cehenneme göndermek için acelemiz vardı

ABDye yaptırım resti

ABD'ye yaptırım resti

​"Yaptırımlara misliyle karşılık vereceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır'
399 teröristetkisiz hale getirildi

399 terörist
etkisiz hale getirildi

​Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.
Mehmetçike selam olsun!

Mehmetçik'e
selam olsun!

Ay-Yıldızlılar '2020' virajını son dakikada döndü.
Teröristlere <br>beddua etti

Teröristlere
beddua etti

Şehit haberini alınca teröristlere kin kustu.
Tel Abyad'da makas kapanıyor

Tel Abyad'da makas kapanıyor

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 3. gününde hızla ilerliyor.
İran camilerinde<br>skandal hutbe

İran camilerinde
skandal hutbe

'Osmanlı rüyası gören Türkler Moğolvarice saldırıyor'
Skandala dayanamadı: <br>Türkiye'ye dönüyor

Skandala dayanamadı:
Türkiye'ye dönüyor

Teröristlerin ağzıyla konuşan kulübüne rest çekti.
Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Tam isabetle vuruldu

Tam isabetle vuruldu

Teröristlere ait uçaksavar monteli araç imha edildi.
Kendi göbeğimizi<br>kendimiz kesiyoruz

Kendi göbeğimizi
kendimiz kesiyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu.

PKK sivilleri vuruyor

PKK sivilleri vuruyor

​Teröristler Nusaybin'i hedef alan roketleri çocuk parkından atıyor.
Afrin'den Barış<br>Pınarı'na destek

Afrin'den Barış
Pınarı'na destek

​TSK'nın operasyonu sonucunda terörden temizlenen bölgeden destek sesleri.
Sınıra tank sevkiyatı

Sınıra tank sevkiyatı

​Askeri araçlar ve komandolar, sınır birliklerinde konuşlandırılacak.
'Konum' içeriden gidiyor

'Konum' içeriden gidiyor

​Sivil vatandaş gibi gezip, teröristlere anlık bilgi yolluyorlar.
Batı basını sınıfta kaldı

Batı basını sınıfta kaldı

​PYD'nin basın mensuplarına saldırısını servis etmediler.
Bizi de gönderin!

Bizi de gönderin!

​Batıda görevli askerler harekat bölgesine gitmek istiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.