​Bu ne aptallık! ​ABD'li komutan PKK'ya yardım edemeyeceği için hüngür hüngür ağladı Bu ne aptallık! ABD'li komutan PKK'ya yardım edemeyeceği için hüngür hüngür ağladı Suriye’deki ABD’li birliklerin sözcüsü Albay Myles B. Caggins görev süresi bittiği ve artık PKK/YPG’ye yardım edemeyeceği için ağladı. Caggins, YPG Sözcüsü Mustafa Bali ile düzenlediği basın toplantısında “Görev süremin uzatılmasını istedim ama kabul edilmedi” dedi.

Haber Merkezi 07 Eylül 2020, 00:51 Son Güncelleme: 07 Eylül 2020, 00:59 Yeni Şafak