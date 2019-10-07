Bu neyin hazırlığı?

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, anlaşma girişiminin İsrail'den geldiği, Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın geçen ay ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşim Milletler (BM) Genel Kuruluna katıldığı sırada "birçok" Körfez ülkesinin Dışişleri Bakanıyla konuyu görüştüğü öne sürüldü. Bu görüşmelerde tarafların saldırmazlık anlaşmasında ilerleme kaydetmek için ortak çalışma grubu kurulması konusunda anlaştığı iddiasına yer verildi.

ÜLKELER AÇIKLANMADI

Söz konusu anlaşmayla İsrail ile Körfez ülkeleri arasında dostane ilişkilerin başlayacağı ve birçok alanda iş birliğine kapı aralanacağı ifade edildi. Haberde saldırmazlık anlaşması için İsrail'in hangi Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğüne ilişkin bilgi verilmedi. Katz, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda İsrail'in diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden birinin Dışişleri Bakanıyla BM Genel Kuruluna katılmak için gittiği New York'ta görüştüğünü belirtmişti. Katz, Dışişleri Bakanı olduktan sonra bu yıl temmuz ayında BM'nin düzenlediği bir konferansa katılmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişti.