Bu sloganı terör saydılar!

Filistin’e destek veren grupların protestolar sırasında kullandığı “Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak” sloganı her geçen gün farklı bir bölgede yasaklanıyor.

12 YAPIMCI FESTİVALDEN ÇEKİLDİ

Hollanda’da düzenlenen Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali’nin (IDFA) açılış gecesinde, Filistin’e destek veren grup “Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak” yazılı pankartlarla protesto yaptı. Bunun üzerine IDFA Sanat Yönetmeni Orwa Nyrabia’nın da aralarında bulunduğu kişilerce alkışlanan eylem, İsrailli yapımcıların tepkisini çekti. İsrailli katılımcılar yayınladıkları bir bildiri ile sloganın ülkelerini yıkmayı hedeflediğini savunarak buna izin verilmesini kınadı. Festival komitesi özür dileyerek “Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak” sloganının ‘incitici’ olduğunu belirtti. IDFA Sanat Yönetmeni Nyrabia da eylemi alkışlarken ‘sloganı görmediğini’ ancak ifade özgürlüğünü desteklemek adına alkışladığını söyledi. Nyrabia, “Bu slogan bizi temsil etmiyor ve hiçbir şekilde onaylamıyoruz. Bu birçok kişiyi kırdığı için gerçekten üzgünüz. Sloganların hiçbirine katılmıyoruz ve bu sloganın artık hiçbir şekilde ve hiç kimse tarafından kullanılmaması gerektiğine inanıyoruz.” açıklamasını yaptı. Bunun üzerine aralarında Filistinli Basma El Şerif, Filipinli Miko Revereza, İranlı Maryam Tafakory ile İngiliz Charlie Shackleton’ın da olduğu 12 film yapımcısı festivalden çekildiklerini duyurdu.

ÖZGÜRLÜK SLOGANINI “SORUNLU” BULDU

Çekya’da yetkililer, dünyanın her yerindeki Filistin’e destek gösterilerinde uzun yıllardır yer verilen “Nehirden denize Filistin özgür olacak” sloganının kullanılmasının, “terör propagandası” sayılarak cezalandırabileceğini duyurdu. İçişleri Bakan Sözcüsü Klara Dlubalova, ülkede antisemitizmle mücadele kapsamında çeşitli birimlerden temsilcilerin bir araya geldiği güvenlik görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, bu sloganının kullanımının, 7 Ekim’deki Hamas’ın İsrail’e saldırısı bağlamında sorunlu olduğunu ve ceza gerektirecek suç unsurlarını barındırabileceğini savundu. Dlubalova, böyle bir sloganı kullanan herkesin, potansiyel olarak terörizmi desteklemek ve teşvik etmek, bir grup insana karşı nefreti kışkırtmak veya soykırımı inkar etmek, göz yummak ya da haklı çıkarmaktan suçlanabileceğini öne sürdü. Bu sloganın, çoğunluk tarafından İsrail devletini ortadan kaldırmak anlamında kullanıldığını iddia eden Dlubalova, polisin, gösterileri düzenleyenleri sloganın “sorunlu” olduğuna ilişkin bilgilendireceğini söyledi.

DAVALIK OLMUŞTU

Filistin destekçisi aktivist Thomas Hofland hakkında, ülkede 2021’de yapılan gösteride bu sloganı kullanması nedeniyle hukuki süreç başlatılmış ancak mahkeme, ifadelerin doğrudan Yahudiliği ve bu dinin mensuplarını hedef almadığı gerekçesiyle aktivistin yargılanmasına gerek görmemişti. Almanya’nın Bavyera eyaletinde 7 Ekim sonrasında yasaklanan sloganın, Avusturya’da ise gösterilerde kullanılmasına izin verilmiyor. “Nehirden denize” Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında kalan bölgeyi, yani Filistin’in işgalden önce sınırlarını tanımlamak için kullanılıyor.







