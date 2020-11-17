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Dünya Bu uygulamalara dikkat ABD Müslümanların bilgilerini topluyor
AMERİKA

Bu uygulamalara dikkat: ABD Müslümanların bilgilerini topluyor

ABD ordusunun, Müslümanlar için geliştirilen mobil uygulamalar aracılığıyla bilgi topladığı ortaya çıktı. Milyonlarca kez indirilen uygulamalar arasında ezan vakitlerini gösteren Muslim Pro ve sohbet amaçlı ‘Muslim Mingle’ bulunuyor. Bu uygulamalar Türkiye’de de birçok kişi tarafından kullanılıyor.

Haber Merkezi Diğer
ABD ordusu, bilgileri uygulamaların verileri gönderdiği şirketlerden alıyor.
ABD ordusu, bilgileri uygulamaların verileri gönderdiği şirketlerden alıyor.

ABD ordusunun, cep telefonu uygulamalarından veri satın alarak kişisel bilgilere ulaştığı ortaya çıktı. Euronews’in Vice sitesinin çalışmasına dayandırdığı habere göre, Amerikan ordusu zararsız görünen uygulamalardan dünya çapında birçok kişinin hareketlerine dair en ufak konum verisini dahi satın aldı.

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Uygulamalar Türkiye’de de kullanılıyor

ABD’nin verileri topladığı uygulamalardan birisi 98 milyondan fazla kişi tarafından indirilen ve Türkiye’de de kullanılan ‘Muslim Pro’. Uygulama namaz vakitlerini ve Kabe'nin yerini kişinin konumuna göre tespit ediyor.

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Şirket aracılığıyla satın alıyor

Uygulamanın verileri X-Mode isimli bir şirket tarafından toplanıyor. ABD ordusu da bu şirketten toplanan bilgileri temin ediyor. Şirketle veri paylaşan bir diğer uygulama ise Muslim Mingle. Uygulama Müslümanlar arasında tanışma ve sohbet amaçlı olarak kullanılıyor. Uygulama şu ana kadar 100 binden fazla kez indirildi.

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