Dünya, İsrail’in Batı Şeria'da katlettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’ye ağlıyor. İsrail askerlerinin işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 6 Eylül'de düzenlenen gösterilerde hedef aldığı 26 yaşındaki ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi başından vurularak şehit olmuştu. ABD'nin Washington eyaletinde yüzlerce Filistin yanlısı gösterici, Ayşenur Ezgi’yi öldüren İsrail'i protesto etmek için toplandı. Washington eyaletinin Seattle kentindeki Westlake Park'ta düzenlenen gösteriye siyasetçiler, aktivistler ve öğrenciler katıldı. Eygi'nin fotoğrafları ile “Ayşenur Eygi Filistin için şehit oldu, nur içinde yatsın”, “Ayşenur için adalet”, “Bugün hepimiz Ayşenur'uz”, “Direniş terör değildir! Özgür Filistin!” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı. Duygusal anların yaşandığı gösteride protestocuların zaman zaman ağladığı görüldü.

LİDERLERE ÇAĞRI

Puget Sound Müslümanlar Birliği’nden imam Akram Baioumy, “Ayşenur uzun süredir Filistin davası için mücadele ediyordu. Son sözleri, daha fazlasını yapmamız gerektiğiydi. O kasıtlı olarak hedef alındı. İsrail tarafından öldürüldü. Ve İsrail tarafından öldürülen ilk ABD vatandaşı değil. Liderlerimizin bu konuda bir şeyler yapması gerek. Aksi takdirde biz bir şeyler yapmak zorunda kalacağız” dedi. ABD Kongresi adaylarından Melissa Chaudhry, Ayşenur'un tutkulu barış ve adalet savunucusu olduğunu belirtirken gözyaşlarına hakim olamadı. Chaudhry, “Onu öldürmek için kullanılan keskin nişancı tüfeğinin ABD parasıyla ödendiğini biliyoruz” diye konuştu.

Çatıdan iki el ateş ettiler

Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşı, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Rafidiye Hastanesi'nde tutuluyor. Uluslararası dayanışma aktivistleri, Filistinli resmi temsilciler ve halk, cenaze merasimi için hastanede toplandı. Ayşenur’un son anlarına tanıklık eden İtalyan aktivist Mariam, saldırıyı şu sözlerle anlattı: “Filistinliler cuma namazını kıldı. Sonra olaylar çıktı. İsrail ordusu çok yoğun göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandı. Biz tepenin aşağısına 200 metre ötede bir Filistinlinin evinin çatısına çıkmış İsrail askerleri vardı. Yolun kenarındaki zeytinlik içinde duruyorduk. Ayşenur biraz arkamda, zeytin ağacının altındaydı. Askerler tarafından açıkça görülebiliyorduk. Aniden iki el ateş açıldı, Ayşenur bir ağacın altında bilinci kapalı yatıyordu. Başından kan geldiğini gördüm. Yardım çağırdık. Ambulansla hastaneye kaldırdık ama kurtarılamadı.”

ABD kurşunuyla ABD vatandaşı öldürüldü!

Batı Şeria’daki Beita Belediyesi, İsrail ordusunca başından vurulup öldürülen Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için ABD’ye soruşturma çağrısında bulundu. Beita Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Eygi’yi vuran kurşunun ABD üretimi olduğu vurgulanarak” şu ifadelere yer verildi: “Beita Belediyesi, uluslararası toplumu ve özellikle ABD yönetimini, İsrail işgal güçlerinin ellerinde ABD kurşunlarıyla bir ABD vatandaşının öldürülmesiyle ilgili bir soruşturma komisyonu açmaya çağırır ve ayrıca uluslararası toplumu Beita kasabamızda ve tüm Filistin bölgelerinde işlenen suçları durdurmak için acilen müdahale etmeye çağırır.”

Aydın Didim’de toprağa verilecek

İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Ürdün üzerinden Türkiye'ye getirilecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, naaşın aileye teslim edilmesi için çalışma yürüttüklerini açıkladı. Keçeli, “Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Merhumenin ABD'de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye'deki akrabalarıyla temas halindeyiz. Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir. Naaşın Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir” ifadelerini kullandı. Ayşenur’un Aydın Didim’de yaşayan amcası Yılmaz Eygi de “Cenaze işlemleri ile ilgili başvuru ailesi tarafından ABD'deki konsolosluğa yapıldı. Cenazenin Türkiye'de Didim'de toprağa verilmesiyle ilgili talepte bulunuldu. Sürecin 2 hafta sürmesi bekleniyor” dedi.







