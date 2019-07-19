Dünya Bugün tahliye oluyor
AMERİKA

Bugün tahliye oluyor

ABD’de 17-25 Aralık kumpasının devamı olan davada tutuklanarak 32 ay hapis cezası alan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla bugün tahliye oluyor. Atilla’nın tahliyeden sonra Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Atilla
Hakan Atilla

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, bugün tahliye olacak. Daha önce tahliye tarihi 25 Temmuz olarak açıklanan ancak “iyi hal yasası nedeniyle” erken tahliye olacak Atilla, bugün serbest kalacak. Atilla'nın ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

DAVANIN TEK SANIĞI

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise 27 Mart 2017 New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

32 AY HAPİS ALDI

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı.

Hakan Atilla tahliye oluyor
EKONOMİ
Hakan Atilla tahliye oluyor
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