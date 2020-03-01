Bunları unutmadık

Rusya ve İran destekli Esed rejimi 9 yıldır Suriyelileri vahşi yöntemlerle öldürüyor. Karadan tank ve topla, havadan da uçak ve helikopterle hedef gözetmeksizin sivillerin üzerine ölüm yağdırıyor.

Ülkede iç savaşın başladığı Mart 2011’den bu yana 1 milyondan fazla insanın katledildiği sanılıyor. Süreç boyunca 5,5 milyon kişi Esed zulmünden kaçarak ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. 6 milyonu da ülke içinde yerlerinden edildi.

Esed'in zalimce saldırılarından zarar gören bir çocuk.

Muhalifler ve ailelerinin yaşadığı bölgeleri ‘insansızlaştırma’ politikası izleyen rejim, toplu katliamlar için kimyasal silah kullanmaktan da çekinmedi. Rusya destekli Esed rejimi iç savaş boyunca en az 216 kez kimyasal silah kullandı. Bu saldırılar yaşlı, kadın ve çocuk ayrımı yapmadan binlerce insanın ölümüne neden oldu.

Esed, küçük büyük ayırt etmeden sivil halkın üzerine bombalar yağdırdı.

İlk geniş çaplı kimyasal saldırı Doğu Guta’da 2013 Ağustos’unda gerçekleşti. 1400’den fazla insan öldü. Bir diğeri Eylül 2016’da yapıldı. Halep’te 46 sivil hayatını kaybetti. Aynı yıl aralık ayında Hama’da da 85 kişi bu şekilde katledilirken Nisan 2017’de İdlib’i hedef alan kimyasal bombalar 100’den fazla Suriyelinin canına mâl oldu. Ülkede 173’ü çocuk olmak üzere 14 bin 131 kişi de işkenceden öldü. Savaşın başladığı günden bu yana 150 bini aşkın kişinin cezaevine atıldığı, bu insanlara fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet içeren 72 tür işkence uygulandığı raporlara yansıdı.

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Teşekkürler Türkiye!

Zulmün her çeşidini yaşayan Suriyeliler şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin rejime yönelik operasyonlarından büyük mutluluk duyuyor. Çok sayıda Suriyeli, rejime ait toplam ordu envanterinin en az yüzde 5’inin imha edildiği hava harekâtından duyduğu memnuniyeti sosyal medyada dile getirdi. Onlardan biri Suriyeli Muhammed Gurab. Esed’in katliamlarda kullandığı füze rampalarından birinin Türk SİHA’larınca vurulduğu görüntüyü paylaşan Gurab, şunları yazdı: “9 yıl... Esed güçleri 1 milyon sivil öldürdü. Rus hava saldırıları da yüzbinlerce kişiyi... Yarım milyon tutuklu, yarım milyon kayıp... Allah’a şükürler olsun ki hâlâ hayattayım ve şimdi bu videoyu izliyorum. Teşekkürler Türkiye!”

DÜNYA Rus muhabir: İdlib semalarında Türk SİHA’ları göründüğü anda savaşın seyri değişti