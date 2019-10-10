Büyük barış harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye kuzeyini PKK/YPG işgalinden kurtarmak için uzun süredir planladığı harekâta başladı. Suriye’nin kuzeyindeki terör inlerine ilk bombalar düştükten 10 dakika sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından ‘Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığını dünyaya ilan etti. Diyarbakır, Malatya ve Adana’daki üslerden kalkan uçaklar Ayn İsa-Tel Abyad-Rasulayn-Dırbesiye-Kamışlı arasındaki hedefleri vurdu. Savaş uçaklarına sınırda konuşlu Fırtına obüsleriyle topçu bataryaları destek verdi. Sınır ilçelerinde terör örgütünün mevzileri bir bir havaya uçarken, akıllı füzeler de İHA ve SİHA’ların verdiği koordinatlar eşliğinde PKK cephaneliklerini hedef aldı. Derinlik yer yer 35 kilometreyi buldu. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri ateş altına alındı. Telabyad, Rasulayn’dan sonra Kobani’ye bağlı Zormağar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG hedefleri de vuruldu.Bombardıman sonrası kara birlikleri, ilk cephe olan Tel Abyad-Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik bölgeye tanklar eşliğinde girdi.

Külliye’de yaklaşık 5,5 saat süren Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı’nda Erdoğan, kuvvet komutanlıklarının harekat merkezlerine canlı bağlanarak bilgi aldı, başarılar diledi.

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Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı

60 BİN ASKER SINIR ÖTESİNE GEÇECEK

Barış Pınarı’na şimdilik 40 bin personel ve 20 bine yakın Suriyeli asker katılıyor. İhtiyaç duyulması halinde bu sayı artırılacak. Bölgeye intikal eden Türk güvenlik gücü komando, özel kuvvet, jandarma-polis özel harekât personelinden oluşuyor. Belirlenen hedeflerin imha edileceği yoğun bombardımanın ardından gece saatlerinde kara birlikleri Suriye’de operasyona başladı. JÖH ve PÖH timleri meskun mahal temizliği için sınırda bekletiliyor. Bölgeye önceden sızan özel kuvvet mensupları yaptıkları işaretlemelerle hava ve kara bombardımanına rehberlik ediyor. Dün sabah saatlerinden itibaren sınır hattında keşif ve gözlem yapan Suriye Milli Ordusu da görev bölgelerine intikal için emir bekliyor. Terör örgütünün saldırılarına karşı Akçakale ve Ceylanpınar’da sınıra yakın mahalleler boşaltıldı.

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SOKAKTA OPERASYON COŞKUSU

Öğle saatlerinde sınırda askerlerin giriş yapması muhtemel noktalardaki beton bloklar iş makineleri aracılıyla kaldırıldı. Operasyonun ilk hedefi olan Tel Abyad ve Resulayn İHA’larla gözlem altınına alındı. Sınır boyunca da keşif uçakları uçuş gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK/PYD ise İHA ve uçakların görüntü almasını engellemek için lastik ve ham petrol yakmaya başladı. TSK’ya ait sinyal kesici araçların varlığından ötürü sınır hattında telefon ve internet hatlarında kesintiler yaşanıyor. Sık sık mehter marşı sesleriyle inleyen Akçakale’de halk Mehmetçiğe destek için sokaklara çıkarken belediye hoparlörlerinden vatandaşların sınırdan uzak durmaları ve evlerine gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Türkiye’nin pek çok bölgesinden sınıra doğru askeri intikaller de devam ediyor.

Karargah takipte

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Barış Pınarı Harekatı’nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Barış Pınarı Harekatı’nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi’nde operasyonu yönetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı’nı başlattığını dün saat 16:10’da duyurdu. Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı’nı başlatması direktifini, telefonla görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar’a veren Erdoğan, hemen ardından bu kararı dünya kamuoyuna ilan etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Türk Silahlı Kuvvetleri’miz Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı’nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye ile birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun.”

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Mesajını İngilizce ve Arapça olarak da paylaşan Erdoğan, akşam saatlerinde kurmaylarını Beştepe’de toplayarak harekâtı Koordinasyon Merkezi’nden takip etti. ‘Barış Pınarı Harekâtı Koordinasyon Toplantısı’na ilişkin görseller Cumhurbaşkanlığınca paylaşıldı. Erdoğan ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de arayarak harekâta ilişkin bilgi verdi.

PKK’ya bilgi gidiyor

Suriye'de hedefler vurulmaya başladı.





ABD, operasyonun hemen öncesinde bile terör örgütü PKK’ya desteğini sürdürdü. Türkiye’nin operasyonun zamanı konusunda ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne verdiği bilgiler anında teröristlere aktarıldı. Skandalı dış politika konusundaki yazılarıyla bilinen Washington Post’un köşe yazarı David Ignatius ifşa etti. Ignatius sosyal medya üzerinden, “Suriye’nin kuzeyindeki durum daha da kötüye gidiyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre, ABD’li yetkililer Türkiye’nin muhtemel saldırının önümüzdeki 24 saat içerisinde hava ve karadan başlayacağını Suriyeli Kürtlere bildirdi. ABD hiçbir şey yapmayacak. Hedefler Tel Abyad ve Rasulayn” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:56 Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı. Terör hedefleri yoğun roketatar Koral ve obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor. BiP'te paylaş

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Türk ordusu güçlüdür

Sınıra intikaller sürüyor. Dün tek seferde 100 araçlık konvoy, Barış Pınarı Harekâtı için Mehmetçiği sınıra taşıdı. Suriye Milli Ordusu’na mensip binlerce savaşçı da kara operasyonu için yerlerini aldı.

Suriyeli eski generaller, PKK’ya yönelik harekâta tam destek verdi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesine sığınan Esed rejiminin eski komutanlarından Tuğgeneral Abdulkerim Ahmed, “Türkiye barış için Fırat’ın doğusuna gidiyor, Türk ordusu güçlü bir ordudur ve harekât kısa sürede neticeye kavuşur” dedi. Harekâtın bölge halkının huzura kavuşmasının yanısıra Suriyelilerin eve dönüşünü de hızlandıracağını kaydeden Ahmed, “Bölge, Afrin’de olduğu gibi dağlık alanlardan değil, açık ve çölü andıran yerlerden oluşmaktadır. O bölgedeki teröristler arkalarına bakmadan kaçacaklardır” ifadelerini kullandı. Suriyeli eski komutanlardan Tuğgeneral Asad Nasif de bölge halkının uzun yıllardır terör unsurlarından yıldığını hatırlatarak şunları söyledi: “Türkiye güçlü bir ülke ve güçlü bir orduya sahiptir, Türk askerine, muhalif gruplar da destek verecektir. Harekâtın oldukça kısa zamanda olumlu anlamda neticeye kavuşacağına inancımız tamdır. Operasyona bölgede yaşayan siviller de gönülden destek veriyor. Elde edilecek başarıyla terörden arındırılan bölgelere yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin dönüşü sağlanacaktır. Bizler gönülden Türkiye’nin yanındayız ve dualarımız her zaman sizinle beraberdir.”

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4 ayrı koldan girdiler

Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Suriye’nin Resulayn kasabasında PKK/PYD’ li teröristler İHA ve SİHA’lardan kaçmak için çok sayıda lastiği ateşe verdi.

Rasulayn ile Tel Abyad’daki terör mevzilerinin F-16’lar ve obüslerle imha edilmesinin ardından kara birlikleri sınırı geçti. Operasyona 40 bin Mehmetçik ile 20 bine yakın Suriyeli asker katılıyor. Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekatına başladı.” ifadeleri kullanıldı.

120 KM’LİK HATTAN İLERLEME

Bölge haritası

Akşam saatlerinde de komandolar ve Suriye Milli Ordu unsurları Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 120 km’lik hatta giriş yaptı. 4 ayrı koldan sınırı geçen askerlere tanklar ve ağır silahlar eşlik etti. Karadan ilerleyen Mehmetçik ile PKK’lı teröristler arasındaki çatışmalar yer yer devam ediyor. Sınır hattında yoğun silah sesleri duyulurken, teröristlerin evlere EYP tuzaklaması ve bölgedeki sivillerden dolayı birlikler temkinli şekilde ilerliyor.

Meşru hakkımız

Türkiye’nin uluslararası hukuk gereğince Suriye’deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın dayanaklarından olan Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesi, üye ülkelere silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Harekâtımız uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir” mesajı yayınlarken Milli Savunma Bakanlığı ise saat 16:00 itibariyle başlayan operasyonlara ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere, milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekâtı saat 16.00’da uygulanmaya başlamıştır.” MSB ayrıca ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterliklerinin saat 14:00’ten itibaren bilgilendirildiğini duyurdu.

İngilizler de gidiyor

SOJTFOIR, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’na karşı PKK’ya destek mesajı verdi.

İngiliz medyası, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesinin İngiliz özel kuvvetlerinin de bölgeyi terk edeceği anlamına geldiğini yazdı. İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, ABD ordusu Suriye’den çıktığında yüzlerce İngiliz askeri de bölgeden ayrılmak zorunda kalacak. Bu arada ABD ordusu öncülüğünde DEAŞ’a karşı kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (SOJTFOIR), resmi Twitter hesabında bir skandala imza attı. Suriye’de PKK/YPG’nin paravanı olarak kurulan Suriye Demokratik Güçleri adlı tabela oluşumunun etiketini (#SDF) paylaşan SOJTFOIR, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’na karşı PKK’ya destek mesajı verdi. Pek çok kullanıcı, bu mesajın altında #TSK yazarak tepki gösterirken ABD ordusu bir süre sonra skandal mesajı sildi.

Cerablus’ta sivillere saldırı

PKK Cerablus’ta sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016’da terör örgütü DEAŞ’dan arındırılmıştı.

Koral susturdu

Koral Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı. YPG’nin özellikle okullar ve hastane olarak kullanılan binalara bombalar yerleştirdiği belirlendi. Bu bombaların telefonla ve internet üzerinden patlatılmasının önüne geçmek için ilk olarak elektronik sinyaller kesildi. Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu.

Sosyal medyadan dezenformasyon

PKK yandaşları harekat başlar başlamaz sosyal medyadan manipülasyon ve dezenformasyon girişimlerine başladı. Tarihteki katliamlardan fotoğrafları kullanan sosyal medya hesapları, söz konusu karelerin Türkiye’nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında gerçekleştiğini öne sürdü. Sosyal medyada, “Türkiye’nin önceden yaptığı bu. Yeniden yapmayacağını mı düşünüyorsunuz?” şeklinde yer alan paylaşıma, 90’lı yıllardaki Hocalı Katliamı’na ait bir fotoğraf eklendi.

Akıncı görev başında Akıncı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Afrin Harekatı’nda olduğu gibi, teknik ekibimizle birlikte AKINCI’nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız” dedi. Bayraktar, “Rabbim Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Barış Pınarı Harekatı’nda tüm milletimizin gazası mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:37 Ceylanpınar Belediyesine ait hoparlörlerden mehter marşı sesleri yükseliyor Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Ceylanpınar'daki hoparlörlerden mehter marşı çalınmaya başlandı. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla terör örgütü mensuplarının bulunduğu Rasulayn'ın karşısındaki Ceylanpınar'da belediye ekiplerince halka ve bölgede görev yapan askerlere moral vermek amacıyla belediyeye ait hoparlörlerden mehter marşı çalındı. BiP'te paylaş

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Kaçıyorlar

Arap asıllı unsurlar terör örgütü saflarını terk etmeye başladı.

ABD’nin çekilmesi ile Suriye’nin kuzeyinde değişik isimlerle faaliyet gösteren terör örgütü darmadağın oldu. Tel Abyad ve Rasulayn’da terör örgütü tarafından Türkiye’ye karşı cepheye sürülmek istenen Arap asıllı unsurlar terör örgütü saflarını terk etmeye başladı. Haseke’den Rasulayn’daki cephe hattına gönderilmek istenen Süryani Askeri Meclisi üyesi 100’e yakın kişi de örgütten kaçtı. Terör örgütü çözülmeyi yavaşlatmak için örgütten kaçanların peşine düştü. Tel Abyad’da bazı evlere baskınlar yapan örgüt üyeleri kaçanların yakınlarını rehin aldı. Operasyon öncesinde bölgede yaşanan gelişmeleri aktaran Tel Abyad eski Yerel Meclis Başkanı olan Ekrem Dede, “PKK/YPG’de büyük panik var. Türkmenler ve Araplar operasyonu dört gözle bekliyor. Terör örgütü evleri basarak Arapları zorla silah altına alıyor. Araplar ön cephelere sürülüyor. Ancak büyük çoğunluğu Türkiye’ye karşı savaşmamak için silahını bırakıp kaçtı. Bazı köylerde kendi aralarında silahlarla çatıştılar. Örneğin Suluk nahiyesinde giriş çıkışlar tutulmuş, geleni silah altına alıyorlar. Ancak bölge halkı Türk askerini bekliyor” dedi.

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Aşiretlerden tam destek

Azez

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Gaziantep

Barış Pınarı Harekâtı öncesinde Azez’in Siccu köyünde buluşan Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Türkiye’ye tam destek verdi. 150’ye yakın aşiret liderinin katıldığı toplantıya bölgedeki yerel meclis üyeleri ve güvenlik güçleri katıldı. Meclisin siyasi ofis sorumlusu Selim Abdüzaziz Müslat, “Suriye halkının davasına sahip çıkan Türkiye’nin barış ve istikrarı sağlama ve terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz. Askeri harekâtı canı gönülden destekliyoruz” dedi. Gaziantep’te bir araya gelen Suriyeli kanaat önderleri de harekâta desteklerini şu açıklamayla duyurdu: “YPG/PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyor, Türkiye’nin bu örgütlerle yürüttüğü mücadelede elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Bölgenin bir an önce Türkiye’nin desteği ile huzura kavuşmasını ve yurdumuza dönmeyi arzuluyoruz. Terörün karşısındayız. Suriye’yi böldürmeyeceğiz. Ülkemize döneceğiz”

Sınıra roket

Nusaybin

Harekâtın başlamasının ardından Türkiye’nin Suriye sınırındaki bazı bölgeler saldırıya uğradı. Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde PKK’lı teröristler tarafından atılan 9 roket ilçenin çeşitli noktalarına isabet etti. Saldırılarda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması yüreklere su serpti. Sınır hattındaki askeri birlikler, Kamışlı’daki teröristlerin bulunduğu alanı top atışına tuttu. Rasulayn’dan fırlatılan bir roket de Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçeleri ile Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Evlerden ateş açtılar

Ceylanpınar

Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde işgallerinde tuttukları Kamışlı, Rasulayn ve Malikiye ilçelerinden Türkiye’ye havan saldırıları düzenlerken, çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Videoda, Kürtçenin Kamışlı ağzını kullanan teröristlerin sivillere ait bir evin avlusuna yuvalandığı ve buradan Türkiye’ye havan topu atışı yaptığı görülüyor. Görüntülerde, havan mermisini namluya koyan teröristin sivil kıyafetli olduğu da dikkat çekiyor.

OYNAT 00:21 YPG/PKK'lı teröristler evlerden saldırıyor Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye'deki sivil yerleşimlere saldırırken yerel halka ait evleri kullanıyor. BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder

