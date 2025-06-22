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Çad'da silahlı saldırı: 17 ölü

Çad'da silahlı saldırı: 17 ölü

21:3222/06/2025, Pazar
AA
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Saldırının arazi anlaşmazlığı nedeniyle düzenlendiği düşünülüyor. (Foto: Arşiv)
Saldırının arazi anlaşmazlığı nedeniyle düzenlendiği düşünülüyor. (Foto: Arşiv)

Orta Afrika ülkesi Çad'da bir köyde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu 17 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çad'ın batısındaki Mayo-Kebbi Ouest bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mayo-Kebbi Ouest bölgesinde bağlı Oregomel köyüne kimliği belirsiz kişiler silahlı saldırı düzenledi.

Saldırganlar köyde yaşayan çoğunluğu kadın 17 kişiyi öldürdü, 16 kişiyi yaraladı.

Saldırının ardından bölgede benzer olayların yaşanmaması için güvenlik önlemleri ile güvenlik güçlerinin sayısının artırılacağı duyuruldu.

Bölgede sık sık yerel haklar arasında arazi anlaşmazlığı yüzenden çatışmalar yaşanıyor.



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