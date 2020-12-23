Dünya Çadırlar çamura gömüldü 23 Kamp sular altında
ORTADOĞU

Çadırlar çamura gömüldü: 23 Kamp sular altında

Çadırlar çamura gömüldü: 23 Kamp sular altında

Suriye’nin İdlib kentinde son bir haftadır etkili olan aşırı yağış hayatı felç etti. 23 kamp sular altında kaldı. Kefer Yahmul köyündeki Amiriya Kampı yöneticisi Ebu Neşmi “Kamp sular altında. Çamur bazı yerlerde bir metreden fazla. 120’ye yakın aile çadırını kaybetti. Yeni çadırlara ihtiyacımız var. Gıda, yiyecek, yemek yok...” diyerek yardım istedi.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
İdlib’te son 1 haftada etkisini gösteren aşırı yağış kamplarda hayatı felç etti.
İdlib’te son 1 haftada etkisini gösteren aşırı yağış kamplarda hayatı felç etti.

Suriye’deki savaş mağdurlarını bu kez de yağış ve soğuk hava vurdu. Binlerce aile çamur gölüne dönen kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İdlib’te son 1 haftada etkisini gösteren aşırı yağış kamplarda hayatı felç etti. 23 kamp sular altında kaldı. Çamur gölüne dönen kamplarda ailelerin kaldığı yüzlerce çadır kullanılamaz halde. Bölgede faaliyet gösteren aktivistlerin verdiği bilgiye göre mağdur aile sayısı 1609. Onlar da açıkta kalmamaları için diğer ailelerin yanına dağıtıldı. Kamplarda acil olarak çadır, yakacak, gıda ve çocuk elbisesine ihtiyaç var. Kefer Yahmul köyünde bulunan Amiriya Kampı’nın yöneticisi Ebu Neşmi, kendi kamplarında 260 aile olduğunu ve bunların 120’sinın çadırını kaybettiğini anlattı:

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ACİL YARDIM BEKLİYORLAR

  • “Kamp tamamen sular altında. Çamur bazı yerlerde bir metreden fazla derinlikte. Çadırlarını kaybeden 120’ye yakın aile var. Kampın etrafındaki çamur yoğunluğundan dolayı mahsur kalan kamp sakinleri hiçbir yere gidemiyor. Çadırları yıkılan ailelere başka aileler ev sahipliği yapıyor. Yeni çadırlara ihtiyacımız var. Kamp yolları yok olduğu için hastaları tedaviye götüremiyoruz. Kış başından beri kampta ısınma yardımı alamadık. Uzun zamandır yardım alamıyoruz. Çadırımız yok, ısıtıcımız yok, kimsenin yatacak yatağı, uyuyacak bir yeri yok. Gıda, yiyecek, yemek yok. Ayrıca ailelerin çoğu çadırlarındaki eşyalarını kaybettiği için hayat daha da zorlaştı. Acil yardım bekliyoruz.”

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