Çadırlar çamura gömüldü: 23 Kamp sular altında

Suriye’deki savaş mağdurlarını bu kez de yağış ve soğuk hava vurdu. Binlerce aile çamur gölüne dönen kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İdlib’te son 1 haftada etkisini gösteren aşırı yağış kamplarda hayatı felç etti. 23 kamp sular altında kaldı. Çamur gölüne dönen kamplarda ailelerin kaldığı yüzlerce çadır kullanılamaz halde. Bölgede faaliyet gösteren aktivistlerin verdiği bilgiye göre mağdur aile sayısı 1609. Onlar da açıkta kalmamaları için diğer ailelerin yanına dağıtıldı. Kamplarda acil olarak çadır, yakacak, gıda ve çocuk elbisesine ihtiyaç var. Kefer Yahmul köyünde bulunan Amiriya Kampı’nın yöneticisi Ebu Neşmi, kendi kamplarında 260 aile olduğunu ve bunların 120’sinın çadırını kaybettiğini anlattı:

REKLAM

DÜNYA 22 STK’dan Filistinli göçmenlere destek: Lübnan'daki kamplarda su bile yok

ACİL YARDIM BEKLİYORLAR