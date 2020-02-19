Dünya Camiler daha sıkı korunmalı
AVRUPA

Camiler daha sıkı korunmalı

Almanya’da “Çelik Çekirdek” isimli nazi örgütünün camilerde katliam planları yapması Müslümanların endişesini artırdı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Alman hükümetinden camilerin güvenliğini sağlamasını istedi. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) de “Devlet vatandaşların güvenliğini temin etmeli” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
DİTİB Camii
DİTİB Camii

Almanya’da Çelik Çekirdek adlı Neo-nazi terör örgütünün camilerde katliam planladığının ortaya çıkmasının ardından ülkedeki Müslüman kuruluşlar ın güvenlik endişesi arttı. Müslüman kuruluşlar aşırı sağcıların hedefinde Müslümanlar ve camilerin bulunmasına tepki göstererek camilerin korunması için bir güvenlik konsepti oluşturulmasını talep etti. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) yaptığı yazılı açıklamada, Almanya’daki camilere yılda yaklaşık yüze yakın saldırı düzenlendiğini, camilere yapılan tehditlerin Müslümanlarda endişe ve korkuya sebep olduğunu belirterek, “Cami insanın kendisini Allah’a teslim ettiği ve barış ve huzurun olduğu yerdir” dedi. DİTİB Almanya’da camilerin ve Müslümanların korunmasının güvence alınmasını talep ederek, tüm demokratik, liberal ve barış isteyen insanları, “Müslümanlara yönelik şiddete ve ayrımcılığa kesin olarak karşı çıkmaya ve dayanışma içinde yan yana durmaya” çağırdı. İslam Toplumu Milli Görüş’ten (IGMG) yapılan açıklamada ise camilerin kendi güvenliklerini kendilerinin finanse etmelerinin mümkün olmadığı belirtildi. Açıklamada, “Devlet vatandaşlarının güvenliğini temin etme yükümlülüğüne sahiptir. Buna Müslümanlar da dahil” ifadesine yer verildi. Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, camilerin çok uzun süredir yeterince korunmadığına dikkat çekti. Mazyek, “Müslümanlar gerçekten de daha fazla tehlike içinde yaşıyor” dedi.

Irkçı eylemin hedefi İslam

İslam karşıtı gösteri düzenleyen PEGIDA’nın 200. eylemini düzenledi.
  • Almanya’da ırkçı eylemler de devam ediyor. “Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar” (PEGIDA) adlı hareket 200. gösterisini gerçekleştirdi. Almanya’nın Dresden kentinde yaklaşık 6 yıl önce kurulan ve her hafta pazartesi günleri İslam karşıtı gösteri düzenleyen PEGIDA’nın 200. eylemine katılan, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Björn Höcke de destek verdi. Yaklaşık 4 bin PEGIDA’cının katıldığı gösteride, AfD’li siyasetçi ‘’Höcke Höcke’’ şeklinde tezahüratlarıyla sahneye çıkarak bir konuşma yaptı. Höcke’nin konuşmasında, ‘’Davamız için kavga etmeliyiz’’ ifadesini kullanması, sosyal medyada ‘’Adolf Hitler’’in ‘’Kavgam’’ adlı kitabına göndermeler yapılarak yorumlandı. Höcke konuşmasında ayrıca Başbakan Angela Merkel’i Alman halkını satmakla suçladı.

Almanya’da hedef İslam
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