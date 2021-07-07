Dünya Çekilmediler kaçtılar
AMERİKA

Çekilmediler kaçtılar

ABD’nin Afganistan’daki en büyük askeri üssü Bagram’ı, Afgan ordusuna haber vermeden boşalttığı ortaya çıktı. Amerikalı askerler kaçarcasına yüzlerce sivil ve zırhlı aracı geride bıraktı. Afgan ordusu tahliyeden sabah saatlerinde haberdar oldu. Mezar-ı Şerif’teki Alman üssü de benzer şekilde habersizce terk edildikten sonra yağmalandı.

Dış Haberler Yeni Şafak
​Çekilmediler kaçtılar
Bagram üssünde kontrolü ele alan Afgan ordusu geride bırakılmış yüzlerce teçhizat, sivil ve zırhlı araç buldu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’dan geri çekilme kararı kapsamında ABD ve NATO birlikleri ülkedeki tahliye çalışmaları devam ederken, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı önceki hafta Bagram üssünü boşaltan Amerikan ordusuna ilişkin dikkati çeken bir yayına yer verdi. AP’nin haberinde ABD ordusunun Afganistan’daki en büyük üssü adeta kaçar gibi boşalttığı ortaya çıktı. Amerikan birliklerinin üssü 2 Temmuz Cuma günü boşalttığı resmen açıklanırken, tahliye işleminden Afgan ordusunun haberdar edilmediği kaydedildi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı
DÜNYA
ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı

GECE 3’TE TERK ETTİLER

  • Afganistan’ın başkenti Kabil’in 50 kilometre kuzeyinde bulunan Bagram Hava Üssü’nün yeni komutanı General Mir Asadullah Kohistani, ABD birliklerinin üssü kimseye haber vermeden sessizce boşalttığını söyledi. General Kohistani, ABD ordusunun Afganistan’daki kilit üssünü yerel saatle 03.00’te Afganlara haber vermeden terk ettiğini, Afgan ordusunun durumu saatler sonra öğrendiğini ifade etti.

Rusya’dan NATO’ya Afganistan uyarısı: Çekilirsen iç savaş çıkar
DÜNYA
Rusya’dan NATO’ya Afganistan uyarısı: Çekilirsen iç savaş çıkar

YÜZLERCE ZIRHLI ARACI BIRAKTILAR

Kohistani, “Amerikalıların Bagram’dan ayrıldığına dair bazı söylentiler duyduk ve nihayet saat 07.00’de Bagram’dan ayrıldıkları doğrulandı” dedi. Kohistani, askerlerin 10 binlerce şişe su, enerji içeceği ve hazır gıda ile yüzlerce sivil ve zırhlı aracı da geride bıraktığını belirtti.

AFGAN ASKERLER ÖFKELİ

  • Afgan askerleri, sessizce giden ABD birliklerine tepkili. ABD birliklerinin hava üssünden sessiz bir şekilde ayrılışına bölgedeki Afgan askerleri de tepki gösterdi. Yalnızca isminin kullanılmasını isteyen hava üssünde görevli Afgan asker Naematullah, “Bir gecede, dışarıda devriye gezen Afgan askerlerine haber vermeden yaptıkları ayrılışla 20 yılın tüm iyi niyetini kaybettiler” ifadelerini kullandı.

Afganistan'da Taliban korkusu: ABD'ye sığınmak istiyorlar
DÜNYA
Afganistan'da Taliban korkusu: ABD'ye sığınmak istiyorlar

ALMAN ÜSSÜ YAĞMALANDI

Öte yandan geçen hafta Mezar-ı Şerif şehrindeki üsleri bulunan Alman askerlerin de, ABD’liler gibi apar topar bölgeyi terk ettikleri ve durumun günler sonra ortaya çıktığı belirlendi. Üssü terk edecekleri konusunda Afgan yetkililere haber vermeyen Alman askerlerinin geride bıraktığı teçhizat ve malzemenin ise yerel güvenlik güçleri gelmeden önce kimliği belirsiz kişilerce yağmalandığı ortaya çıktı.

Tacikistan’dan sınıra 20 bin asker

  • ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte Afganistan’da oluşan güvenlik boşluğu komşu ülkelerde endişe yaratıyor. Yaklaşık bin Afgan askerinin Taliban’dan kaçıp Tacikistan’a sığınması üzerine Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman sınıra 20 bin asker seferber etme emri verdi. Askerlerin sınır koruma görevine destek amacıyla gönderildiği belirtildi. Tacikistan ile Afganistan arasındaki sınırın uzunluğu 900 kilometreyi geçiyor. Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi de Taliban’dan kaçan 1037 Afgan askerin “canlarını kurtarmak için” Pazartesi gecesi sınırı geçerek Tacikistan’a sığındığını duyurdu. Açıklamada “iyi komşuluk ilişkileri” ve “Afganistan’ın içişlerine karışmama” prensipleri göz önünde tutularak askerlerin sınır geçişine izin verildiği belirtildi.

Taliban stratejik Vahan koridorunda

Taliban hafta sonunda ülkenin kuzeyinde kontrolü altına aldığı bölgelerin sayısını artırdı. Bedahşan ve Tahar vilayetleri neredeyse tümüyle Taliban kontrolüne geçerken sadece vilayet merkezlerinin Afgan ordusunun kontrolünde olduğu belirtiliyor. ABD’nin çekilme kararının ardından karşısında hiçbir direnişle karşılaşmadan hızla ilerleyen Taliban güçleri böylece Çin’e açılan stratejik Vahan koridorunu da kontrol etme imkanına sahip oldu.

Abone Ol Google News
EURO 2020nin ilk finalisti

EURO 2020'nin ilk finalisti

İtalya, İspanya'yı penaltı atışları sonucunda elemeyi başardı.
Bu köyler dünyaya örnek olacak

Bu köyler dünyaya örnek olacak

​İHH, Suriye'de yeni bir şehir kuruyor.
HDPli Gergerlioğlunun tahliyesi terör destekçilerini sevindirdi

Komünist fantezisi Küba

Komünist fantezisi Küba

​Sürekli övdükleri ülkede internet dahi yok.

​Aşılama hız kesmiyor, vaka sayısı aynı seviyede.

​Başkan transferi resmen duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.