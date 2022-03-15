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AVRUPA

Çekya, Polonya ve Slovenya Başbakanları Ukrayna'da

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, liderlerin ziyareti hakkında, “Gerçek dostların cesareti” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Çekya, Polonya ve Slovenya Başbakanları Ukraynada
​Çekya, Polonya ve Slovenya Başbakanları Ukrayna'da

Avrupa Birliği (AB) Konseyi adına Ukrayna’ya destek ziyaretinde bulunmak için sabah saatlerinde tren ile Polonya’dan yola çıkan Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Liderler Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek AB adına destek paketi sunacak.

“Gerçek arkadaşların cesareti”

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Morawiecki, Jansa ve Fiala bugün AB Konseyi adına Kiev'e geldiler. Gerçek arkadaşların cesareti! Ukrayna'yı desteklemekten ve Rus saldırganlığına karşı yaptırımları güçlendirmeyi tartışıyoruz” dedi.

“Geniş bir destek paketi sunacağız.”

Fiala ise sosyal medya hesabından Ukrayna’daki askeri durumun haritasını incelerken çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmihal için Başbakanlar Mateusz Morawiecki ve Janez Jansa ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski ile bugünkü Kiev gezisinden notunu düştü ve “Ukrayna ve vatandaşlarına geniş bir destek paketi sunacağız” ifadelerine yer verdi.

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“Kiev'de tarih yazılıyor”

Polonya Başbakanı Morawiecki ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Burada, savaşın parçaladığı Kiev'de tarih yazılıyor. İşte özgürlüğün diktatörlük dünyasına karşı savaştığı yer burasıdır. İşte burada hepimizin geleceği dengede duruyor. Dostlarına güven veren Avrupa Birliği, Ukrayna'yı destekliyor. Bugün bu mesajı Kiev'e getirdik” dedi.

“Ukrayna'dan daha Avrupalı hiçbir ülke yok”

Slovenya Başbakanı Jansa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mateusz Morawiecki ve Petr Fiala ile birlikte Ukrayna’ya bir mesaj getirmek istiyoruz. Ukrayna bir Avrupa ülkesidir. Ukrayna’daki her yol bir Avrupa yoludur. Yakında o da bir Avrupa Birliği yolu olacak. Son iki yıldır büyük Avrupa değerleri üzerinde tartışıyoruz. Çoğunlukla teorik bir tartışma. Sonra birden, bu temel Avrupa değerlerinin gerçekten var olduğunu fark ettik. Bu değerlerin tehdit edildiğini ve Avrupalıların Ukrayna’da hayatları pahasına onları savunduğunu. Bu, Avrupa Birliği’ndeki bizlerin nihayet uyanmaya başladığımız andı. Değişim. Her zamankinden daha fazla birlik olmak için. Ukrayna desteği hakkında. Cesaretinden dolayı. Senin birliğin. Senin kurbanın. Şu anda değerlerimizden bahsetmişken, kıtamızın tamamında Ukrayna'dan daha Avrupalı hiçbir ülke yok. Sadece vatanınızı ve bir bölge olarak Avrupa'yı değil, aynı zamanda Avrupa değerlerinin özünü ve yaşam tarzımızı da savunduğunuz için teşekkür ederiz. Sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir ve birlikte galip geleceğiz” dedi.

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