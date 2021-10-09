Çekya'da genel seçimlerin galibi muhalefet ittifakı oldu

Çekya'da oyların yüzde 99,9'unun sayıldığı resmi olmayan sonuçlara göre, Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu İttifakı, oyların yüzde 27,75'ini alarak birinci parti oldu.

Seçimde, iktidardaki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) yüzde 27,17, Çekya Korsan Partisi ve Bağımsız Şehirliler Partisi (STAN) ittifakı yüzde 15,57, aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) yüzde 9,58 oy alarak parlamentoya girme hakkı kazandı.

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Bu sonuçla 200 sandalyeli mecliste, Spolu ittifakı 71, ANO 72, Çekya Korsan Partisi ve Bağımsız Şehirliler Partisi (STAN) ittifakı 37, SPD ise 20 milletvekili ile temsil hakkı kazandı.

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Yüzde 4,6 oy alan iktidar ortağı Sosyal Demokrat Partisi (CSSD) ve yüzde 3,6 oy alan Çekya ve Moravya Komünist Partisi (KSCM) ülkedeki yüzde 5'lik seçim barajını aşamadığı için parlamentoya giremedi.