Dünya Cenazede facia
ORTADOĞU

Cenazede facia

ABD’nin Bağdat’ta öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani’nin Kirman’daki cenaze töreninde izdiham oluştu. 56 kişi hayatını kaybetti 213 kişi yaralandı. Mezarlığın dağ yamacında olması ve töreni izlemek isteyen İranlıların yüksek yerlere çıkması faciayı büyüttü. Tören durdurulup defin işlemi ertelendi. Süleymani için daha önce Bağdat, Ahvaz ve Tahran’da da törenler yapılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasım Süleymani'nin cenaze töreni
Kasım Süleymani'nin cenaze töreni

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin memleketi Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 56 kişi öldü, 213 kişi yaralandı. İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Fars Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, cenaze törenindeki izdiham nedeniyle 56 kişinin öldüğünü, 213 kişinin yaralandığını söyledi. Cenazenin defnedileceği mezarlığın Kirman’da bir dağın yamacında bulunması ve töreni izlemek isteyen İranlıların yüksek yerlere çıkması nedeniyle, izdihamda ölenlerin sayısının yüksek olduğu ifade ediliyor. İzdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu. İlerleyen saatlerde ertelenen defin işlemlerinin yeniden başladığı duyuruldu.

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