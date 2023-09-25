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CENTCOM: DEAŞ'lı Ebu Halil El Fadani Suriye'nin kuzeyinde yakalandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil El Fadani Suriye'nin kuzeyinde yakalandığını açıkladı.

20:31 . 25/09/2023 Pazartesi
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CENTCOM, DEAŞ'lı terörist Ebu Halil el-Fadani'nin yakalandığını açıkladı.

CENTCOM, DEAŞ'lı terörist Ebu Halil el-Fadani'nin yakalandığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeyinde cumartesi günü yapılan baskın sonucu terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığını duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyine 23 Eylül’de düzenlenen helikopter destekli askeri operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığı belirtildi.

CENTCOM Sözcüsü Yarbay Troy Garlock, "El Fadani gibi DEAŞ’lıların yakalanması, teröristleri savaş alanından tespit etme, hedefleme ve uzaklaştırma yeteneğimizi artırıyor. CENTCOM, DEAŞ’ın kalıcı yenilgiye uğratılması konusunda kararlılığını sürdürüyor” dedi.



#CENTCOM
#ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı
#DAEŞ
#Ebu Halil El Fadani
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