CENTCOM: DEAŞ'lı Ebu Halil El Fadani Suriye'nin kuzeyinde yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, DEAŞ ve El Kaide gibi radikal örgütlerle bağlantılı oldukları iddia edilen yabancı uyruklu dokuz şüphelinin yakalandığı bildirildi. Aynı baskınlarda yakalanan 12 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.