İstanbul’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: Dokuz gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, El Kaide ve DEAŞ’a yakın, söz konusu örgütler ve çatışma bölgeleri ile İstanbul’da irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.