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MİT Münbiç sorumlusunu Suriye’de vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş'i etkisiz hale getirdi. Sara, Şervin Derik ve Şervin Serdar kod isimlerini kullanan Derviş’in, Türkiye'de eylem yapmak için eğitilen teröristleri komuta ettiği belirlendi.

04:00 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş'i etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş'i etkisiz hale getirdi.

Suriye'nin Münbiç bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden biri daha etkisiz hale getirildi. PKK/YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Sara, Şervin Derik ve Şervin Serdar kod isimlerini kullanan terörist Uman Derviş, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği nokta operasyonla öldürüldü.

TERÖRİSTLERE KOMUTA EDİYORDU

Teröristin Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirdiği eylemler ve Türkiye'de eylem yapmak için eğitilen teröristlere komuta ettiği gerekçesiyle bir süredir takip edildiği öğrenildi. MİT'in saha ajanları tarafından izlenen Derviş, Suriye'nin Münbiç bölgesindeki yeri tespit edildiği anda nokta operasyonuyla vuruldu.

SABOTAJ EĞİTİMİ ALDI

Örgütün kırsal kadrolarına 1998'de katılan Derviş, PKK/KCK içerisinde özel güç birimine seçilerek suikast, sabotaj, bomba yapımı gibi eğitimler aldı. 1998-2014 yılları arasında Irak'ta farklı alanlarda sorumlu düzeyde görevler üstlendi. PKK'nın şehir eylemlerini organize eden birimde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.

2021 yılında Suriye’ye geçti

Şehirde gizlenme eğitimleri alan Derviş'in 2015 yılında Türkiye'ye gelerek İzmir'de örgütsel faaliyetler yürüttüğü daha sonra ise tekrar Suriye'ye kaçtığı belirtiliyor. 2021 yılında Suriye'ye geçerek YPG istihbaratının sözde dış ilişkiler sorumlusu oldu. Ardından da sözde Münbiç eyaleti genel sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı.



#MİT
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#Suriye
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