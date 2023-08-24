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Dünya

CENTCOM Komutanı PKK’lı teröristlerle

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye’de terör örgütü PKK’nın DEAŞ’lı teröristlerin ailelerini tuttuğu Hol ve Roj kamplarına gitti. Terör örgütünün elbaşlarıyla da görüşen Kurilla, bölgeyi daha önce de ziyaret etmiş ve PKK ile iş birliği vurgusu yapmıştı.

04:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Michael Erik Kurilla örgüt elebaşlarıyla görüştü.

Michael Erik Kurilla örgüt elebaşlarıyla görüştü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'lı teröristlerin ailelerini tuttuğu Hol ve Roj kamplarını ziyaret etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, Kurilla'nın, Hol ve Roj kamplarının sözde yöneticileri ve burada tutulan kişilerle görüştüğü, CENTCOM komutanının buradaki “insani durumu, kamp güvenliğini artırma çabalarını ve rehabilitasyon süreçlerini” denetlediği ifade edildi. Açıklamada, Kurilla'nın, kamplardakileri kendi ülkelerine iade etmek için çalıştıklarını belirttiği kaydedildi. CENTCOM komutanının, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile iş birliği vurgusu yaptığı aktarılan açıklamada, Kurilla'nın ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarıyla da görüştüğü bildirildi. Geçen hafta da ABD askerleri, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG elemanlarıyla zırhlı araçların katıldığı tatbikat gerçekleştirmişti.


#ABD
#komutan
#terör örgütü
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