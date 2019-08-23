Dünya CENTCOMa göre YPG/PKK siper yıkıyor
AMERİKA

CENTCOM'a göre YPG/PKK siper yıkıyor

CENTCOM'a göre YPG/PKK siper yıkıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesinin hemen ardından Suriye'de 'SDG' ismini kullanan YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda bazı siperlerini yıktığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
CENTCOM'un sosyal medya hesabından siperlerin yıkıldığı öne sürülen fotoğraflar yayınlandı
CENTCOM'un sosyal medya hesabından siperlerin yıkıldığı öne sürülen fotoğraflar yayınlandı

CENTCOM'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SDG, 22 Ağustos'ta ABD Savunma Bakanı ile Türkiye Milli Savunma Bakanı arasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik üzerine gerçekleşen telefon görüşmesinden sonraki 24 saat içinde askeri siperlerini yıktı. Bu da SDG'nin güvenlik mekanizmasının uygulanmasına olan bağlılığını gösteriyor.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, siperlerin yıkıldığı bölgenin neresi olduğu ve örgütün kaç siperini kaldırdığı konusunda bilgi verilmedi. YPG/PKK'nın Türkiye sınırında çok sayıda sığınak ve tünel inşa ettiği biliniyor.

Akar ile Esper telefonda görüşmüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile dün telefonda görüşmüştü.

Bakan Akar Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentileri ifade ederek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulması gerektiğini vurgulamıştı.

  • Akar ile Esper güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kalmıştı. Görüşmede, planlamanın sonraki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı.

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