Cezayir ve Fas arasında gerilim: 'Ordumuz hazır'

Cezayir
"Askerlerimiz tüm gücüyle hazırdır"
Cezayir topraklarının şehit kanlarıyla sulandığına vurgu yapan Bugali, "Askeri doktrinimiz savunmaya dayalı olsa da topraklarımızın bir zerresine dahi dokunulmasına izin vermeyeceğiz. Bedelini ağır ödediğimiz sınırlarımızı korumak ve kollamak için, Cezayir Kurtuluş Ordusu'nun evlatları olan askerlerimiz tüm gücüyle hazırdır." ifadelerini kullandı.
Bugali, Cezayir'in güvenliği sağlama ve barışı teşvik etmeye dayalı ilkelerine sadık kalacağına dikkati çekerek, ülkesinin halklar arasında barış ve güvenliği sağlamaya devam edeceğini vurguladı.
Cezayir, topraklarının bir kısmını Fas'ın toprakları olarak gösteren harita yayınlayan Maroc Hebdo dergisi üzerinden Rabat yönetimine tepki göstermişti.
"El uzatanların vay haline"
Fas ve Fransa merkezli Fransızca yayımlanan haftalık Maroc Hebdo dergisinin 2-8 Mart tarihli çıkan 1476'ncı sayısının kapak sayfasında "Fas ile Cezayir arasındaki hata elması" başlığıyla yer alan haritada, Batı Sahra'nın yanı sıra, Cezayir'in Beşar, Tinduf ve Adrar vilayetlerinin yer aldığı Doğu Sahra bölgesi de Fas'ın toprakları olarak gösterilmişti.
Fas Kraliyet Belgeleri Dairesi Müdürü Behice Simu da geçen ay Fas resmi haber ajansı MAP tarafından düzenlenen bir programda, Batı Sahra'nın yanı sıra Cezayir'e ait Doğu Sahra bölgesinin de Fas'ın toprakları olduğunu iddia etmişti.