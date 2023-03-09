Cezayir ve Fas arasında gerilim: 'Ordumuz hazır'

"Ülkemizin, barışı yeniden tesis etmek, kalkınmayı canlandırmak ve umut aşılamak amacıyla bölgesel, kıtasal ve uluslararası düzeyde istikrarı artırmak için Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un sağduyulu liderliğinde çalıştığı bir dönemde, Fas rejimi yayılmacı emellerini pazarlamak için her zamanki gibi ülkemizi provoke etmeye devam ediyor."