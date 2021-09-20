Cezayir’in hafızası

Önceki gün hayatını kaybeden Cezayir eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika, 1937’de Kadiri tarikatıyla içli-dışlı bir babanın oğlu olarak, Fransızların yönetimindeki Fas’ın Ucda kentinde dünyaya geldi. Kendisi de tasavvuf kültürüyle yetişen Buteflika, gençlik yıllarında babasının memleketi olan Cezayir’in Tlimsen kentine dönerek Fransız sömürgesine karşı bağımsızlık hareketine katıldı.

Geleceğin cumhurbaşkanı Huari Bumedyen’le bu yıllarda tanışan Buleflika, onun en yakın adamlarından biri oldu. 1962’de Cezayir Fransa’dan bağımsızlığını kazandıktan sonra ilk millî hükümeti kuran Ahmed bin Bella, ertesi yıl Buteflika’yı dışişleri bakanlığına getirdi. Kısa süre içinde iç çatışmaya sürüklenen Cezayir, 1965’te Huari Bumedyen tarafından düzenlenen askerî darbeyle tanıştı. Buteflika, bu süreçte Bumedyen’in yanında yer aldı.

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POTANSİYEL ADAY

Huari Bumedyen’in 1978’deki ölümüne kadar onun hem sağ kolu hem de dışişleri bakanı olarak görev yapan Abdülaziz Buteflika, Arap ve Batı dünyasında yakından tanındı. Bölgesel ve uluslararası pek çok krizin çözümünde Buteflika başroldeydi. Devlet içindeki konumu öylesine güçlenmişti ki, Bumedyen’den sonraki cumhurbaşkanı olacağı konuşuluyordu. Ancak dönemin Cezayir ordu yönetimi, Buteflika yerine daha düşük profilli Şadli Bincedid’de karar kıldı.

İÇ SAVAŞIN SONU

1979’da dışişleri bakanlığı koltuğunu kaybeden Buteflika, yeni yönetimin kendisine karşı olumsuz tavrı nedeniyle yurtdışına giderek 1987’ye kadar sürgünde yaşadı. Dört yıl sonra İslami Selamet Cephesi’nin genel seçimleri kazanmasının ardından ordu duruma müdahale edince, Cezayir iç savaşa sürüklendi. Savaş boyunca kenarda duran Buteflika, 1999’da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Sonraki 20 yıl boyunca görevde kalan Buteflika, ülke tarihinde bir rekorun da sahibi oldu. Buteflika iktidarı, Cezayir’in yeniden siyasi istikrara kavuştuğu dönem olarak bilinir.

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PROTESTOLARLA GİTTİ

Ömrünün son yıllarında rahatsızlıklar geçiren ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Abdülaziz Buteflika, aylar süren protesto gösterilerinin sonucunda, 2 Nisan 2019’da cumhurbaşkanlığından istifa etmek durumunda kaldı. Göstericilerin yurtdışındaki bazı lobilerle bağlantılı olduğu iddia edilirken, bazı siyasi gözlemcilere göre, Buteflika’yı istifaya götüren süreç, Cezayir ordusu içindeki rakip fraksiyonların birbiriyle kavgasından ibaret. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un Buteflika için 3 günlük resmî yas ilan etmesi ise, her şeye rağmen ülke yakın tarihinin bu önemli figürüne iade-i itibar şeklinde yorumlandı.

DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ Cezayir-Fas krizinin dinamikleri