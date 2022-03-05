Dünya Cezayirin Kiev Büyükelçiliği faaliyetlerini durdurdu
AVRUPA

Cezayir’in Kiev Büyükelçiliği faaliyetlerini durdurdu

Cezayir’in Kiev Büyükelçiliği 'güvenlik' gerekçesi ile geçici süreyle hizmet vermeyeceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Cezayir’in Kiev Büyükelçiliği faaliyetlerini durdurdu
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Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’da yaşanan “güvenlik şartları” nedeniyle 5 Mart Cumartesi gününden itibaren büyükelçiliğin geçici olarak hizmet vermeyi durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna’daki Cezayirli vatandaşların ülkenin Polonya, Macaristan ve Romanya’da bulunan büyükelçilikleriyle iletişime geçmeleri yönünde bilgilendirmeye yer verildi.

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Öte yandan açıklamada, büyükelçiliğin hizmete başlayacağı tarihle ilgili bilgiye yer verilmedi.

Cezayir, Ukrayna’daki vatandaşlarından yaklaşık 70 kişiyi 4 Mart’ta yaptığı tahliye uçuşuyla ülkeye getirmişti.

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