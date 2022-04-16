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Dünya CIA Putin nükleer silah kullanabilir
AMERİKA

CIA: Putin nükleer silah kullanabilir

CIA Başkanı William Burns, Ukrayna’daki işgal istediği gibi gitmeyen Putin’in nükleer silah kullanabileceği uyarısını yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CIA: Putin nükleer silah kullanabilir
Vladimir Putin

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Kremlin’in arzuladığı şekilde gitmediğini söyledi. Burns, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da taktik nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

Burns, “Açıkçası çok endişeliyiz. Başkan Joe Biden’ın çok kaygılı olduğunu, nükleer çatışmanın mümkün olduğu bir eşikten ve üçüncü dünya savaşından kaçınmaya çalıştığını biliyorum” dedi. Rusya’nın askeri doktrini, Kremlin’in, Batı ile konvansiyonel bir çatışmada işlerin kötü gitmesi halinde, inisiyatifi yeniden kazanmak için gerektiğinde taktik nükleer silah kullanmasını öngörüyor. Rus liderin, son dönemde katıldığı programlarda, nükleer füze fırlatma düğmesi bulunan “nükleer çantayla” poz vermesi dikkatlerden kaçmıyor.

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