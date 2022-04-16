CIA: Putin nükleer silah kullanabilir

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Kremlin’in arzuladığı şekilde gitmediğini söyledi. Burns, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da taktik nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

Burns, “Açıkçası çok endişeliyiz. Başkan Joe Biden’ın çok kaygılı olduğunu, nükleer çatışmanın mümkün olduğu bir eşikten ve üçüncü dünya savaşından kaçınmaya çalıştığını biliyorum” dedi. Rusya’nın askeri doktrini, Kremlin’in, Batı ile konvansiyonel bir çatışmada işlerin kötü gitmesi halinde, inisiyatifi yeniden kazanmak için gerektiğinde taktik nükleer silah kullanmasını öngörüyor. Rus liderin, son dönemde katıldığı programlarda, nükleer füze fırlatma düğmesi bulunan “nükleer çantayla” poz vermesi dikkatlerden kaçmıyor.

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