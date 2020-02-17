Dünya CIA Türkiyeyi Philips ile dinlemiş
AMERİKA

CIA Türkiye’yi Philips ile dinlemiş

ABD istihbarat kuruluşları CIA ve NSA’nın Türkiye’yi 1976-1982 yılları arasında Hollandalı teknoloji şirketi Philips’in yardımıyla dinlediği ortaya çıktı. Philips’in eski çalışanı kriptolog Cees Jansen NSA’nın talebi üzerine, Türkiye’ye kırılması kolay şifreleme cihazı sattıklarını itiraf etti. Türkiye’de hükümet, “Aroflex” isimli cihazı hem iç görüşmelerde hem de büyükelçiliklerle iletişim kurmak için kullanmış.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Philips
Philips

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Alman Dış İstihbaratı’nın (BND) tüm dünyaya şifreli iletişim cihazı satan Crypto AG’nin gizli ortakları olduğunun ifşa edilmesinin ardından Hollandalı teknoloji şirketi Philips’in eski çalışanı kriptolog Cees Jansen de, Türkiye’ye kırılması kolay şifreleme cihaz satıldığını itiraf etti. Hollandalı basın kuruluşu Argos’a konuşan Jansen, ABD’li Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA), Philips’ten yardım aldığı süreci anlattı. Jansen, şifresini kırmayı kolaylaştırdıkları cihazın Aroflex ismindeki bir teleks olduğunu açıkladı. Söz konusu cihaz 1976 ile 1982 yılları arasında NATO üyeleri’nin güvenli iletişimi sağlamak için kullanılıyordu. Zamanında yapılanı sorgulamadığını ve patronlarının talebini yerine getirdiğini söyleyen Jansen, fikir değiştirdiği için açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Cees Jansen

NSA BAŞ ROLDE

Hollandlı kriptolog, dönemin Türk hükümetinin, kendi elçilikleri ile iletişim kurmak ve iç görüşmelerde kullanmak üzere cihazdan satın almak istediğini belirtti. Jansen’e göre NSA ise cihazı, kırılması kolaylaştırılmış olarak Türkiye’ye satmak istedi. Almanya bu konuda iş birliğini reddetti. Bunun üzerine ABD’liler, görüşmeleri Hollanda istihbaratı ve üretici firma Philips ile devam ettirdi.

FARKLI CİHAZ ÜRETTİ

Aroflex’in üreticileri Philips ve Siemens, açık pazarda da söz konusu cihazın bir türünü satıyordu. Şirket içinde “Beroflex” şeklinde adlandırılan cihazın kırılması, orijinal Aroflex’e göre daha kolaydı. Ancak Türkiye’ye doğrudan “Beroflex” satmaları durumunda Türk hükümetinin bunu fark edeceğini söyleyen Jansen, “Benden Aroflex görünümlü ama aslında Beroflex olan bir cihaz üretmemi istediler” açıklamasını yaptı.

Yüzyılın istihbarat skandalı

  • Geçen hafta içi Washington Post gazetesinin yayımladığı bir dosyada CIA ve BND’nin, içinde NATO üyesi ülkelerin de bulunduğu 120’den fazla ülkeye şifreleme cihazı satan Crypto AG’nin gizli ortağı olduğunu ortaya çıkarmıştı. 2’nci Dünya Savaşı’nın bittiği 1940’lı yıllardan 2000’lerin başına kadar Cyrpto’nun gizli sahipleri olan CIA ve BND’nin, şirketin diğer ülkelere sattığı cihazlarla tüm kodları kırdığı vurgulanan haberde, bu cihazlara hükümetlerin mesajlarını okuyabilmelerine olanak tanıyan ekipmanlar yerleştirdiği ifade edildi. Haberde, böylece CIA ve BND’nin, aralarında Türkiye, Pakistan, İran ve Hindistan’ın da yer aldığı birçok ülkenin hükümet yetkililerini on yıllar boyunca bu cihazlar üzerinden dinlediği kaydedildi.

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