CIA’i Havana sendromu vurdu

Bir radyo yayınında konu ile ilgili soruyu yanıtlayan CIA Başkanı Burns, rahatsızlığın nedeninin belirlenmesi için derinlemesine araştırma başlatıldığını duyurdu. Havana sendromu ile ilgili araştırma ekibinin başına, Osama bin Laden’i takip eden üst düzey CIA yetkilisini getirdiğini açıklayan Burns, araştırma ekibindeki sağlık uzmanı sayısının da üçe katlandığı açıkladı. Burns, “Liderler, çalışanlarına sahip çıkmalı. Ben de bunu yapmaya kararlıyım” diyerek soruşturmayı derinleştireceklerinin sinyalini verdi.

RUSYA’YI İŞARET ETTİ

William Burns, olayda Rusya’nın sorumlu olabileceğini ancak kesin yargıya varmadan soruşturmanın ilerlemesini beklemek gerektiğini söyledi. Moskova ise komplo iddialarını reddetti. ABD’li yetkililerin yakın aile üyeleri dahil 200 kişi söz konusu rahatsızlıktan etkilenmiş durumda. Haziran ayında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hastalığın sebepleriyle ilgili çok detaylı bir araştırmaya başlandığını duyurmuştu. Temel semptomları arasında migren ağrısı ve baş dönmesi olan bu rahatsızlığa, ilk olarak 2016 ve 2017’de Küba’da görüldüğü için Havana sendromu adı veriliyor. O dönem ABD, Küba’yı “sonik saldırılar” düzenlemekle suçlamış, Küba ise suçlamaları reddetmişti.

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