Dünya CIAi Havana sendromu vurdu
AMERİKA

CIA’i Havana sendromu vurdu

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, 100 CIA çalışanının, Havana sendromu olarak anılan rahatsızlığı yaşadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CIA’i Havana sendromu vurdu
William Burns

Bir radyo yayınında konu ile ilgili soruyu yanıtlayan CIA Başkanı Burns, rahatsızlığın nedeninin belirlenmesi için derinlemesine araştırma başlatıldığını duyurdu. Havana sendromu ile ilgili araştırma ekibinin başına, Osama bin Laden’i takip eden üst düzey CIA yetkilisini getirdiğini açıklayan Burns, araştırma ekibindeki sağlık uzmanı sayısının da üçe katlandığı açıkladı. Burns, “Liderler, çalışanlarına sahip çıkmalı. Ben de bunu yapmaya kararlıyım” diyerek soruşturmayı derinleştireceklerinin sinyalini verdi.

RUSYA’YI İŞARET ETTİ

William Burns, olayda Rusya’nın sorumlu olabileceğini ancak kesin yargıya varmadan soruşturmanın ilerlemesini beklemek gerektiğini söyledi. Moskova ise komplo iddialarını reddetti. ABD’li yetkililerin yakın aile üyeleri dahil 200 kişi söz konusu rahatsızlıktan etkilenmiş durumda. Haziran ayında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hastalığın sebepleriyle ilgili çok detaylı bir araştırmaya başlandığını duyurmuştu. Temel semptomları arasında migren ağrısı ve baş dönmesi olan bu rahatsızlığa, ilk olarak 2016 ve 2017’de Küba’da görüldüğü için Havana sendromu adı veriliyor. O dönem ABD, Küba’yı “sonik saldırılar” düzenlemekle suçlamış, Küba ise suçlamaları reddetmişti.

CIA: Kıbrıs’ta en büyük engel Erbakan
GÜNDEM
CIA: Kıbrıs’ta en büyük engel Erbakan

CIA bana suikast düzenleyecek: Biden'ın da haberi var
DÜNYA
CIA bana suikast düzenleyecek: Biden'ın da haberi var
Abone Ol Google News
Çocuk katili İsrail

Çocuk katili İsrail

Batı Şeria'da 17 yaşındaki Filistinli Temimi'yi şehit ettiler.
65 milyon dozu aştık

65 milyon dozu aştık

​18 yaş ve üstünde aşı olmayanların sayısı 23 milyon.
Şilede cankurtaranlar A Haber ekibine saldırdı: Yerlerde tekmelediler

​Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaş Eminönü'ne akın etti.

​Son yirmi dört saatin koronavirüs bilançosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan selin vurduğu Arhavi'de vatandaşlara seslendi
Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

​Sağlık Bakanlığı yurt genelinde aşılananların sayısını açıkladı

Hem Ghezzal'la hem de kulübüyle anlaşma sağlandı.

Ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.
​Gördüğüne inanamadı

​Gördüğüne inanamadı

​'Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti'
Kuyruğun sonu gözükmüyor

Kuyruğun sonu gözükmüyor

​43 ilin geçiş noktasında trafik kilit.

Yaptığı hareketle gönülleri kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.