Cibaliye’de ikinci tehcir

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in kara saldırısı başlattığı Gazze'nin güneyindeki Refah'tan 300 bini aşkın sivilin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi. Refah'ta, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik sürdürdüğü katliam ve soykırım nedeniyle 1,4 milyonu aşkın sivil bulunuyordu. UNRWA tarafından konuya dair dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun cumartesi günü broşürler atarak Filistinli sivilleri bölgeyi boşaltmaya zorladığı aktarılırken İsrail ordusunun uluslararası uyarılara rağmen Refah'ı işgal ettiği kaydedildi. Öte yandan İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde internet erişiminin kesildiği bildirildi.

SİVİLLER VE HASTALARIN GÜVENLİĞİ YOK

İsrail'e ait savaş uçakları, Cumartesi'yi Pazar gününe bağlayan gece boyunca Refah'taki çeşitli bölgelere hava bombardımanı ve top ateşi saldırıları düzenledi. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, bu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 16 sivil yaşamını yitirdi. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ise sahada çalışan doktorlarının güvende olmadığını ifade ederek, Refah'taki Endonezya Sahra Hastanesi'nde bulunan 22 hastayı başka tesislere sevk etmeye başladığı ilan etti. İsrail güçleri, Refah'a kara harekatına başladığı salı gününden beri bölgeye açılan Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını kapalı tutmaya devam ederken Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sorumlusu Josep Borrell, sosyal medyadan yayınladığı açıklamasında, "Sivilleri Refah'ı güvenli olmayan bölgelere boşaltmaya zorlamak kabul edilemez. Zaten ciddi olan insani krizi daha da kötüleştirecek” ifadelerini kullandı.

CİBALİYE'YE AĞIR BOMBARDIMAN

Uluslararası toplumdan gelen bütün felaket uyarılarına rağmen 1,4 milyon sivilin yaşadığı Refah'a askeri harekat düzenleyen İsrail ordusu, daha önce yerle bir ettiği Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı'na da yoğun bombardıman başlattı. İsrail savaş uçaklarının, dün gece 100'den fazla saldırı düzenlemesi üzerine binlerce Filistinli, kuzey bölgelerinden kentin batısına doğru göç etmek zorunda kaldı. Saldırıların ardından, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nden binlerce Filistinli, sabahın erken saatlerinden itibaren kentin batısındaki bölgelere göçe başladı.

SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ BÖLGEYE ULAŞAMIYOR

Cibaliye Kampı'ndaki bombardımanlara ilişkin açıklamalarda bulunan Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, "İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısı çılgınca. İsrail ordusunun yoğun ateşi yüzünden ekiplerimiz saldırıya uğrayan bölgelere giriş yapamıyor" dedi. Basal, kuzeyde insanların yaşadığı bölgelerde yoğun bombardıman yaşandığını ve oralardaki yaralılara müdahale etmenin imkansız olduğunu kaydetti. İsrail ordusunun, Sivil Savunma ekiplerini kasıtlı hedef aldığına dikkati çeken Basal, işgalcilerin yoğun saldırıya maruz kalan Zeytun Mahallesi'ne ulaşmalarına engel olduklarını vurguladı. Basal, Zeytun Mahallesi'ndeki Dahduh ailesinden 16 kişinin evlerinin enkazı altında kurtarılmayı beklediğini ve kendilerine yardım çağrısı yaptıklarını ancak ulaşmanın imkansız olduğunu ifade etti.

GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN BAŞARISIZLIK İTİRAFI

Öte yandan, İsrail ordusunun daha önce Hamas liderlerinin saklandığını iddia ederek yerle bir ettiği Cibaliye Kampı'na bir kez daha saldırı başlatması, hükümet içinde de karışıklığa sebep oldu. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, önceki gün yapılan kabine toplantısında, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu savaştan sonra Gazze’yi kimin yöneteceğine dair bir stratejisi olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Cibaliye’ye yeniden saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatan Halevi, “Gazze Şeridi’nde Hamas dışında bir yönetim oluşturulmasına yönelik diplomatik süreç kaydedilmezse diğer bölgelerde de bir kez daha saldırı gerçekleştirmek durumunda kalacağız” ifadelerini kullandı.







