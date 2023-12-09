Çığlık sesleri yükseliyor

Terör devleti İsrail, Gazze’de bir yandan soykırıma tüm hızıyla devam ederken diğer yandan da tutukladığı binlerce Filistinliyi hapishanelerde insanlık dışı muameleye tabi tutmaya devam ediyor. Özellikle 7 Ekim’den bu yana terör devletinin farklı yerlerindeki hapishanelerinden işkence haberleri hız kesmeden devam ederken, esir takasıyla serbest bırakılanların tanıklıkları da işgalci gücün suçlarını belgeliyor. Konuyla ilgili konulan Filistinli sivil toplum örgütleri, İsrail makamlarının, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden getirilerek Ramallah’ın batısındaki Ofer Hapishanesi’nde tutulan Filistinli esirlere karşı korkunç suçlar işlediğini duyurdu. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti ile Damir İnsan Hakları Kurumu, Ofer Hapishanesi’nden yakın zamanda salıverilen ve Gazzeli esirlerin tutulduğu bölümlere yakın bölümlerde bulunanların tanıklıklarına dayanarak ortak yazılı açıklama yaptı ve insanlık dışı muameleyi ortaya koydu.

Saha infazları gerçekleştiriyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik kapsamlı saldırılarının başlamasından bu yana alıkonulan Filistinlilerin maruz kaldığı “zorla kaybetme” vakalarına işaret edilen açıklamada, tanıklıkların Gazzeli esirler aleyhinde korkunç suçlar işlendiğini teyit ettiği belirtildi. Açıklamada, İsrail’in onların sayıları, akıbetleri, tutuldukları yerler ya da sağlık durumlarına ilişkin herhangi bir veriyi açıklamayı reddetmesinin yanı sıra Gazzeli esirlere karşı saha infazları gerçekleştirdiğine dair endişelerin önemli ölçüde arttığı aktarıldı.

Günün her saatinde çığlık sesleri

Ofer Hapishanesinden alınan verilere göre, 23 ve 25 numaraları bölümlerde en az 320 esirin tutulduğu ifade edildi. Serbest bırakılanların ifadelerine göre ise gardiyanların, Gazzeli esirlere karşı “yemek vermeden önce havlamaları yahut İsrail’e özgü şarkıları yüksek sesle söylemelerini istemek gibi” korkunç suçlar işlediği; uygulanan eziyet ve kötü muamele nedeniyle günün her saatinde çığlık seslerinin net şekilde duyulabildiği kaydedildi. Gazzeli esirlerin, direnişçiler, 7 Ekim’de alıkonulan siviller ve karadan işgal sırasında Gazze’de alıkonulan siviller olmak üzere üç kısma ayrıldığını, buna ek olarak farklı bölgelerde alıkonulan binlerce işçinin de bunlar arasında yer aldığı aktarıldı.

İşkencenin dozunu artıracak

Daha önce yaptığı bir hapishane ziyaretinde Filistinli esirlerin tabi tutulduğu kötü muameleyi övünerek anlatan terör devletinin Ulusal Güvenli Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirleri yeraltına kapatarak işkencenin dozunu arttıracağına dair işaret verdi. Bazı Filistinli direnişçilerin tutulması için uzun süredir kullanılmayan bir yeraltı cezaevinin kullanılması talimatını veren Ben-Gvir’in bu şekilde tamamen hukuksuz uygulamalar için daha rahat bir ortam hazırlamak istediği belirtiliyor.







