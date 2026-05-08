Cilt hastalıkları hızla yayılıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de yeni bir halk sağlığı krizinin büyüdüğü uyarısında bulundu. Özellikle yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı aşırı kalabalık kamplarda cilt hastalıklarının hızla yayıldığı belirtilirken, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte durumun daha da kötüleşmesinden endişe ediliyor. El Cezire'nin haberine göre BM’ye bağlı Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA, son aylarda cilt enfeksiyonlarının üç kat arttığını açıkladı. Yükselen sıcaklıklar, kötüleşen hijyen koşulları ve yoğun nüfusun; özellikle çocuklar arasında uyuz, suçiçeği ve çeşitli deri hastalıklarının yayılması için uygun ortam oluşturduğu ifade edildi.

BİR MİLYON İNSAN ÜST ÜSTE YAŞIYOR

Gazze’deki mülteci kamplarında yaşayan Filistinliler, temel yaşam koşullarının giderek ağırlaştığını anlatıyor. Yerinden edilmiş Filistinli Fevzi en-Neccar, yaşadıkları ortamı şu sözlerle anlattı: “Şerit boyunca her yeri dolaştık; her yer yerinden edilmiş insanlarla dolu. Bir milyon insan üst üste yaşamaya çalışıyor. Biz de bir çöplüğün üzerine kurulu yerde yaşamaya geldik. Bu çok büyük bir sorun. Ne yapmamız gerekiyor? Köpekler, kediler, pireler ve fareler… Elime bakın!” Bölgedeki sağlık çalışanları, tıbbi ekipman ve ilaç eksikliği nedeniyle hastaların çoğu zaman ev yapımı yöntemlerle tedavi edilmeye çalışıldığını belirtiyor.

ENFEKSİYON SAYISI 10 BİNE YAKLAŞTI

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı alanlarda haşere sorunu ve cilt enfeksiyonlarının hızla arttığını söyledi. Geçen ay düzenlediği basın toplantısında konuşan Dujarric, mart ayında BM’nin işlettiği barınma alanlarında enfeksiyon vakalarının üç kattan fazla yükseldiğini belirtti. Dujarric, “Ocak ayında yaklaşık 3 bin kişiyi etkileyen bu enfeksiyonlar şimdi neredeyse 10 bin kişiye ulaştı” dedi. BM yetkilileri, daha büyük bir sağlık felaketinin önlenebilmesi için bit önleyici şampuanlar, hijyen malzemeleri, losyonlar, pestisitler ve böcek ilaçlarının Gazze’ye girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

ÇADIRLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ İLAÇLANAMIYOR

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde sağlık ekipleri, enfeksiyonların yayılmasını engellemek amacıyla binlerce çadırı dezenfekte etmeye çalışıyor. Ancak gerekli kimyasal maddelerin bulunamaması nedeniyle çalışmalar yetersiz kalıyor. Han Yunus Belediyesi Sözcüsü Saeb Lagan, son 26 gün içinde 200 bin çadırdan yalnızca 50 binden fazlasının ilaçlanabildiğini açıkladı. Lagan, pestisitlerin yerel piyasada bulunmadığını ve temel malzeme eksikliği nedeniyle birçok kampın ilaçlanamadan kalabileceğini söyledi.

MÜCADELE ÇOK ZOR

Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde yüzlerce çocuğun uyuz, suçiçeği ve diğer cilt hastalıklarından etkilendiği bildiriliyor. Gazze’de görev yapan pratisyen hekim Dr. Selim Ramadan ise hastalıkların yakın temas nedeniyle hızla yayıldığını belirterek şunları söyledi: “Cilt hastalıkları doğası gereği yakın temas nedeniyle hızla yayılır. Bu teması engelleyemiyoruz. Şu anda onlarla mücadele etmek son derece zor çünkü ilaçlar yok ve tedavi sonrasında gerekli olan yeterli beslenme, havalandırma ve hijyen koşulları da sağlanamıyor.” Uzmanlar, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte Gazze’deki sağlık krizinin daha geniş bir insani felakete dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.



