Dünya Çin ABDye "ateşle oynama" uyarısı yaptı
AVRUPA

Çin ABD'ye "ateşle oynama" uyarısı yaptı

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Washington'da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) liderleriyle yapacağı zirve öncesinde, "Çin’in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda ateşle oynamaması” uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Çin ABDye ateşle oynama uyarısı yaptı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD'nin bölge dışı bir ülke olarak bölgede barışı ile kalkınmayı teşvik edici olumlu ve yapıcı rol oynaması gerektiğini belirtti.

Cao, "(ABD) iş birliği adı altında diğerlerini taraf seçmeye zorlamaktan veya Çin’in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda ateşle oynamaktan kaçınmalı.” ifadelerini kullandı.

  • Beyaz Saray'ın Hint-Pasifik Politikası Koordinatörü Kurt Campbell'ın, zirve öncesinde "ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediği, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanmasından yana olduğu fakat olası provokatif adımları caydırma arzusunu açıklığa kavuşturmayı istediği" şeklindeki sözlerine yanıt veren Cao, "(ABD), Tayvan ile bağlantılı sorunları istismar ederek Çin'i çevrelemeyi amaçlayan siyasi manipülasyon girişimine son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

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Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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FOTOĞRAF 11
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, demir ve demir dışı metaller ihracatı, bu yılın ilk 4 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 46,7 artarak 5 milyar 309 milyon 759 bin dolara ulaştı.
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Nisan 2021'de 1 milyar 49 milyon dolar olan demir ve demir dışı metaller ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 43,2 artışla 1 milyar 502 milyon dolara yükseldi.
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Demir ve demir dışı metaller, geçen ay ihracatını en yüksek oranlı artıran 3. sektör olurken, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da yüzde 6,4 olarak gerçekleşti.
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Geçen ay Türkiye'nin 73 kentinden ürünün ihraç edildiği demir ve demir dışı metaller sektöründe toplam ihracatın 827 milyon 991 bin dolarını İstanbul yaptı. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 55'ine denk geldi.
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Demir ve demir dışı metaller sektörü nisan ayında en fazla ihracatı 216,4 milyon dolar ile Almanya'ya yaptı. Almanya'yı 113,3 milyon dolar ile İtalya ve 91,6 milyon dolar ile ABD takip etti. En çok ihracat yapılan bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat nisan ayında yüzde 61,1 artarak 863,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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'TALEP PATLAMASINDAN ÖTÜRÜ İHRACATTA REKORLAR KIRIYORUZ'<br>İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, yaptığı açıklamada sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke olan Almanya'ya, Nisan 2022 döneminde en çok ihracat \"alüminyum çubuk-profiller\" ürün grubunda, geçen yıl aynı aya göre yüzde 120,1 artarak 64 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.
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Tecdelioğlu, söz konusu dönemde Almanya'ya sektör ihracatının \"alüminyum sac levha\" ürün grubunda geçen yılın aynı döneme göre yüzde 145,4'lük kayda değer bir artışla 29,4 milyon dolar olduğunu dile getirdi.
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İhracatın en büyük artış nedenini dünya ticaretinde Türkiye'nin odak noktası olması olarak vurgulayan Tecdelioğlu, \"Lojistikten dolayı ülkemizin büyük fırsatlar yakaladığını düşünüyorum. Çin'in kapanmasından dolayı dünya ciddi anlamda tedarik sıkıntıları yaşıyor.\" ifadelerini kullandı.
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Tecdelioğlu, gemi haritalarına da bakıldığında Çin ve etrafında binlerce geminin yükleme ve boşaltma yapamadığını belirterek, \"Bu da ciddi anlamda tedarik zincirinin kırılmasına ve dünyada ürün bulma, ürün tamamlamayla ilgili olarak ülkemize doğru bir fırsatı doğmasına neden oluyor. Bu fırsatları ihracatçılarımızın iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Talep patlamasından ötürü ihracatta rekorlar kırıyoruz.\" yorumunu yaptı.
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İhracatta rekorun diğer bir nedenin de emtia fiyatlarının yükselmesi olduğuna işaret eden Tecdelioğlu, \"Emtia fiyatları yükseldiği için aynı miktarda ve aynı tonajda da işler yapsak şimdi daha yüksek fiyatlara satabiliyoruz. Bu da tonaj ve değer bazında yükseliş sağlıyor.\" değerlendirmesinde bulundu.<br>
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Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçtiler: Talep patlaması yaşanıyor
Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçtiler: Talep patlaması yaşanıyor
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, gemi haritalarına bakıldığında Çin ve etrafında binlerce geminin yükleme-boşaltma yapamadığını belirterek, 'Bu da ciddi anlamda tedarik zincirinin kırılmasına ve dünyada ürün bulma, ürün tamamlamayla ilgili olarak ülkemize doğru bir fırsatı doğmasına neden oluyor. Bu fırsatları ihracatçılarımızın iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Talep patlamasından ötürü ihracatta rekorlar kırıyoruz.' dedi.
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