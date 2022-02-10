Dünya Çin Afrikada Batıyı ikiye katladı
AFRİKA

Çin Afrika’da Batı’yı ikiye katladı

Batı’nın Afrika kıtası üzerindeki nüfuzu her geçen gün azalırken Çin, oluşacak hegomonik boşluğu doldurmak için kıta genelinde büyük yatırımlar yapıyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Çin Afrika’da Batı’yı ikiye katladı
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Batı’nın Afrika kıtası üzerindeki nüfuzu her geçen gün azalırken Çin, oluşacak hegomonik boşluğu doldurmak için kıta genelinde büyük yatırımlar yapıyor.

Reuters’ın haberine göre, Çin kalkınma bankası China Exim Bank, 2007’den 2020’ye kadar Afrika’nın Sahra altı bölgesinde altyapı projelerine 23 milyar dolarlık finansman sağladı.

Afrika’da yürütülen yollar, barajlar ve köprüleri kapsayan 535 kamu-özel altyapı projesinin incelendiği raporda ABD, Almanya, Japonya ve Fransa’ya kalkınma finansmanı kurumlarının kıta için toplamda 9 milyar doların altında bir tutarda yatırımda bulunduğu, Çin’in bu ülkelere oranla toplamından iki kat daha fazla yatırım yaptığı belirtildi.

Ayrıca Raporda, Dünya Bankası gibi çok taraflı kalkınma bankalarının 2016-2020 yılları arasında Sahra altı bölgesinde yılda ortalama 1,4 milyar dolarlık ödenek ayırdığı belirtildi.

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