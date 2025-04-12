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Çin iletişim uydusu fırlattı

Çin iletişim uydusu fırlattı

04:0012/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 569'uncu başarılı taşıma görevi oldu.
Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 569'uncu başarılı taşıma görevi oldu.

Çin, iletişim teknolojisi testlerinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi. Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu "Long March-3B" taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uydunun, "çok bantlı" ve "yüksek hızlı" iletişim teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılacağı belirtildi.


#Çin
#iletişim uydusu
#uzay
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