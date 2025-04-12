Çin iletişim uydusu fırlattı

Çin, iletişim teknolojisi testlerinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi. Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu "Long March-3B" taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uydunun, "çok bantlı" ve "yüksek hızlı" iletişim teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılacağı belirtildi.