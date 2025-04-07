Milli uydu şirketi kuruluyor

Türkiye'de uydu teknolojilerinde elde edilen Ar-Ge ve üretim kabiliyetlerinin ticarileştirilmesi ile ulusal güvenliğe katkı sağlanması amacıyla bir "milli uydu şirketi" kurulması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ne göre, milli uydu şirketinin kurulmasıyla uydu ekosistemindeki kamuya ait yapılar tek çatı altında toplanarak işbirliği artırılacak, insan kaynağı ile altyapıların verimli kullanılması sağlanacak.





TÜRKSAT 6A BAŞARISI ÖNEMLİ ÖRNEK

Bu çalışmalarla, Türkiye'nin uzay alanında daha rekabetçi hale gelmesi ve uluslararası pazarda güçlü konuma ulaşması öngörülüyor. BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK uyduları ve metre altı çözünürlüklü milli görüntüleme uydusu İMECE ile elde edilen başarılarla Türkiye, kendi yer gözlem uydusunu ve yer istasyonunu tasarlayıp üretebilen ülkeler arasında yer alıyor. TÜRKSAT 6A'nın yerli imkanlarla geliştirilmesi, milli uydu markasını oluşturma yönünde önemli bir adım görülüyor. Türkiye için mevcut uydu üretim, test ve altyapı kaynaklarının daha verimli kullanılması, insan kaynağının etkin değerlendirilmesi, mükerrer yatırımların önüne geçilmesi ve dünya ile rekabet edebilecek yapıda milli uydu şirketinin kurulması büyük önem taşıyor.





UZAY TEKNOPARKI İÇİN GERİ SAYIM

Savunma sanayiinde ulaşılan başarının uzay teknolojilerinde de yakalanabilmesi için güçlü bir ekosistem inşa edilmesi amaçlanıyor. Bu amaçla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türkiye Uzay Ajansı (TUA) kurulurken, bu alandaki teknoloji geliştirme çalışmaları için gerekli altyapının tesisi, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve iş birliği ortamının oluşturulması amacıyla uzay teknolojileri odaklı bir teknopark devreye alınacak.

Öte yandan Türkiye'nin uzay politikaları için ihtiyaç duyulan teknoloji geliştirme faaliyetleri, önemli ölçüde söz konusu teknoparkta gerçekleştirilecek. Ankara'da kurulacak olan tesis bünyesinde yürütülecek yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'nin küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alması bekleniyor.



