Dünya Çin sınırını çizdi ABD iç işlerimize karışmasın
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Çin sınırını çizdi: ABD iç işlerimize karışmasın

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve ABD Başkanı Joe Biden zirvesinde Tayvan, Sincan ve Hong Kong meselelerine yorum yapılması karşısında, "İç işlerimize dış güçlerin müdahalesi kabul edilemez” dedi.

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Haber Merkezi Diğer
​Çin sınırını çizdi: ABD iç işlerimize karışmasın
Arşiv.

Geçtiğimiz Cuma günü Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen zirveye toplantısına Çin hükümetinden sert tepki gecikmedi.

Dış gücün müdahalesi kabul edilemez

  • Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, çevrimiçi zirvede ele alınan konulara atıfta bulunarak, “Tokyo ve Washington, Pekin'e haksız suçlamalarda bulunarak ülkenin iç işlerine müdahale ediyor. Tayvan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong ile ilgili meselelerin tamamı Çin'in iç işlerine aittir ve herhangi bir ülkenin veya dış gücün müdahalesi kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian, “Hiçbir kişi veya ulusun, Çin'in egemenlik haklarını ve toprak bütünlüğünü koruma kararını hafife almaması gerekir” dedi.

Çin neden tepki gösterdi?

Japonya Başkanı Kishida ve ABD Başkanı Biden arasında çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirilmişti ve zirvede Pekin'in Doğu ve Güney Çin Denizlerinde statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerinin yanı sıra, Hong Kong'daki durum, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanması gibi konulardan bahsedildi.

Görüşmede, Japonya Başkanı Kishida ve ABD Başkanı Biden, Japonya ve ABD ittifakını güçlendirme konusunda hemfikirdi.

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